Perdenin önü ihtişam ardı belirsizlik: Devlet Tiyatrolarının ‘sözleşmeli’ sanatçıları çözüm bekliyor

Devlet Tiyatrolarında sahneledikleri oyunlarla izleyicilerle buluşan sözleşmeli sanat emekçileri, perde kapandığında yoksulluk ve belirsizlikle baş başa kalıyor.

Devlet Tiyatrolarında çalışan ve sayıları 300 ile 350 arasında değişen sözleşmeli sanatçılar, mesleklerini geçici bir hevesle icra etmediklerini vurgulayarak maruz kaldıkları belirsizliğin giderilmesini talep ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının mevcut çalışma biçimini "oyun bazlı" ve "geçici" olarak nitelemesine karşın fiilî durumun bundan ibaret olmadığı görülüyor.

İlgili lisans programlarından mezun birer profesyonel olarak kadrolu sanatçılarla aynı sahnede, aynı sanatsal sorumlulukla ve birbirini izleyen projelerle yıllardır kesintisiz hizmet veren sanatçılar, eşit işe eşit koşullar talep ediyor.

Taleplerinin yalnızca kadro almaktan ibaret olmadığını vurgulayan sanat emekçileri; yıllardır verdikleri emeğin karşılığı olarak 12 ay boyunca düzenli gelir, öngörülebilir bir çalışma hayatı ve 4/B statüsünde güvence bekliyor.

“AÇILAN KADRO SAYISI YETERSİZ”

Kadrolu olabilmek için açılan sınav kontenjanlarının yetersiz olduğunu vurgulayan sözleşmeli tiyatro sanatçıları; bu kontenjanların bazı bölgelerde ihtiyacı karşılarken özellikle büyükşehirlerde yetersiz kaldığını dile getiriyor.

“2019’DAKİ DÜZENLEME YENİDEN GÜNDEME GELMELİ”

Geçmişte sanat eğitimi kurumlarından mezun olanları tanımlayan "mezun sanatçı" statüsünün zamanla değişerek yerini "figüran" tanımına bırakması, mevcut tablonun en çarpıcı boyutlarından birini oluşturuyor.

Sanat eğitimi almış ve yıllardır Devlet Tiyatrolarında fiilen görev yapan sanatçıların bugün figüran statüsünde değerlendirilmesi; mesleki eğitim ile fiilî sahadaki deneyimin birlikte ele alınmasını zorunlu kılıyor.

Nitekim geçmişte mezun sanatçı statüsünde çalışırken 4/B sistemine geçirilen sanatçıların varlığı da bu durumun somut bir örneği olarak öne çıkıyor.

Benzer bir kadro ihtiyacının 26 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle çözüldüğünü hatırlatan sözleşmeli sanatçılar, bugün de aynı yönde bir adım atılması gerektiğini vurguluyor.

“BİZİM İSTEDİĞİMİZ AYRICALIK DEĞİL”

Kendilerine yönelik bir ayrıcalık beklemediklerinin altını çizen Devlet Tiyatroları sözleşmeli sanatçıları; kurum hafızasını oluşturan mesleki deneyim ile fiilî hizmet sürelerinin birer liyakat unsuru olarak görülmesini ve 4/B statüsüne geçiş imkânının değerlendirilmesini istiyor.

Sanatçılar, büyük hayallerle adım attıkları bu alanda güvenceli bir biçimde üretmeye devam etmeyi talep ediyor.