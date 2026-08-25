27. Sadri Alışık Ödülleri için geri sayım! İşte ödül alacak isimler

Bu yıl 27’ncisi düzenlenecek “Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri”nin özel ödül sahipleri açıklandı.

Ödül komitesinin açıklamasına göre, tiyatro ve sinema oyuncularının performanslarını onurlandırmak için gerçekleştirilen organizasyonun ödül töreni 21 Eylül’de Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenecek.

Törende tiyatro dalında “Onur Ödülü” Yıldız Kültür’e, sinema dalında ise Suzan Avcı ve Salih Güney’e verilecek.

"Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülü" Suna Keskin'e takdim edilecek.

SARI ZARFLAR'IN BAŞROLLERİNE ÖDÜL

Sinema dalında “Seçici Kurul Özel Ödülü”ne “Sarı Zarflar” filmindeki performanslarıyla Tansu Biçer ve Özgü Namal layık görülürken, “Ekrem Bora Yılın En İyi Çıkış Yapan Oyuncu Ödülü”ne “O da Bir Şey mi?” filmindeki rolüyle Merve Asya Özgür değer bulundu.

Tiyatro Seçici Kurul Tek Kişilik Performans Ödülü’nü “Aşağıdaki Pencere” oyunuyla Gül Doğa Sevgi ve “Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri” oyunuyla Onur Ünsal paylaşacak.

Ödüller kapsamında birçok oyuncu da sinema ödülleri için en başarılı kadın, erkek, yardımcı kadın ve yardımcı erkek oyuncu kategorilerinde yarışacak. (AA)