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Pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3'üncü kattaki evin penceresinden düşen 2 yaşındaki Muhammed Bingül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Yenimahalle'de öğleden sonra meydana gelen olayda, 2 yaşındaki Muhammed Bingül, henüz belirlenemeyen bir nedenle oturdukları binanın üçüncü katındaki evin penceresinden düştü. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk doktorların müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

PENCEREDEN DÜŞTÜ

Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan çocuğu Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak hastanede doktorların tüm çabasına rağmen küçük Muhammed kurtarılamadı.

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HASTANEDE KURTARILAMADI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, çocuğun ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Yetkililer, olayın ayrıntılarına ilişkin incelemelerini devam ettiriyor.

(ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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