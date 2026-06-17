Karaman'a ailecek tarım işçisi olarak gelmişlerdi: Feci kazada 3 küçük kardeş hayatını kaybetti

Karaman'da tarım işçisi bir ailenin içinde bulunduğu otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu yaşları 4 ile 12 arasında değişen 3 kardeş hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

OTOMOBİL SULAMA KANALINA YUVARLANDI

Kaza, saat 19.00 sıralarında Karaman merkeze bağlı Kızık köyünde meydana geldi. M.İ. yönetimindeki 63 EA 265 plakalı otomobil, köprüden geçtiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına yuvarlandı.

3 KÜÇÜK KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla baba, anne ve 2 çocukları otomobilden yaralı olarak kurtarılırken, 4 yaşındaki Mehmet Mustafa, 12 yaşındaki Ramazan ve 5 yaşındaki Mehmet Sinan İzol kardeşlerin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı aile bireyleri ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 3 kardeşin cesetleri de otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

ÇADIRLARINA DÖNERKEN KAZA YAPTILAR

Tarım işçisi ailenin yakın zamanda Şanlıurfa’dan Karaman’a geldiği, tarlada çalıştıktan sonra da çadırlarına dönerken kaza yaptıkları belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)