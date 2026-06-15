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Halk TV Türkiye Ankara'da 5 araç birbirine girdi: TIR'daki patatesler yola saçıldı

Ankara'da 5 araç birbirine girdi: TIR'daki patatesler yola saçıldı

Ankara Çevre yolunda zincirleme kaza meydana geldi. 5 aracın karıştığı kazada, patates yüklü 2 TIR'daki patates çuvalları yola saçıldı.

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Ankara'da 5 araç birbirine girdi: TIR'daki patatesler yola saçıldı

Ankara Çevre Yolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, patates yüklü 2 TIR'daki patatesler yola saçıldı. Bir süre trafiğe kapanan yol, temizlik çalışmalarının ardından yeniden açıldı.

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Kaza, dün öğle saatlerinde Ankara Çevre Yolu üzerindeki Susuz mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, dönüşü kaçırdığı için otoyolda duran otomobile, patates yüklü bir TIR çarptı. Bu sırada arkadan gelen diğer patates yüklü TIR da kazaya karıştı.

PATATES ÇUVALLARI YOLA SAÇILDI

Çarpmanın etkisiyle TIR'ların dorselerindeki patates çuvalları yola saçıldı ve yoldan geçen bir otomobil ve bir cipe çarptı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ankara Çevre Yolu'nu bir süre trafiğe kapattı. Otoyol, temizlik çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Tır Ankara Zincirleme kaza
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