Pelin Batu 6 Şubat özrü: Ahbap paylaşımını kaldırdı

Televizyon programcısı Pelin Batu, Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturmanın ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Batu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yaşandığı dönemde dernek hakkında yaptığı paylaşımı kaldırdığını ve bu paylaşımdan dolayı pişmanlık duyduğunu belirtti.

PELİN BATU'DAN ÖZÜR AÇIKLAMASI

Batu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Deprem döneminde paylaştığım içeriği kaldırdım. Başta devlet kurumları ve yöneticileri olmak üzere tüm halkımızdan içtenlikle özür diliyorum. Geçerli olur mu bilmiyorum ama çok pişmanım. Dezenformasyon bazen hepimizi etkisine alabiliyor. Araştırmadan, güvenerek hareket etmek yanlıştı. İnsan neye ve kime güveneceğini şaşırıyor artık. Bir diplomat kızı olarak bana yakışmadı."

NE OLMUŞTU?

Ahbap Derneği hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği, Ahbap Derneği'nin hesabından asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına ise 120 milyon lira para aktarıldığı belirtilmişti. Soruşturma kapsamında "şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri" belirtilmişti. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli doküman ele geçirilmişti.