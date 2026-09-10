Parkta oynarken korkunç olay! 4 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapıldı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde parkta açıkta bırakılan elektrik kablosuna temas eden 4 yaşındaki Yiğit Asaf D., elektrik akımına kapılarak yaralandı.

PARKTA OYNARKEN AKIMA KAPILDI

Olay, dün akşam saatlerinde Bismil ilçe merkezindeki Kent Meydanı’nda meydana geldi. Yiğit Asaf Demir, ailesiyle birlikte gittiği parkta diğer çocuklarla “Bismil” yazılı tabelanın çevresinde oynamaya başladı. İddiaya göre, aydınlatma yazısının içerisinden dışarı çıkan ve açıkta bulunan elektrik kablosuna temas eden Yiğit Asaf, akıma kapıldı. Yaralanan çocuk, ailesi tarafından hastaneye götürüldü.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Hastanede tedavi altına alınan Yiğit Asaf’ın tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)