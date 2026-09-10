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Halk TV Türkiye Parkta oynarken korkunç olay! 4 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapıldı

Parkta oynarken korkunç olay! 4 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapıldı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde ailesiyle parka giden 4 yaşındaki Yiğit Asaf D., “Bismil” yazılı tabelanın aydınlatmasından dışarı çıkan açık elektrik kablosuna temas edince akıma kapılarak yaralandı.

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Parkta oynarken korkunç olay! 4 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapıldı
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Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde parkta açıkta bırakılan elektrik kablosuna temas eden 4 yaşındaki Yiğit Asaf D., elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Parkta oynarken korkunç olay! 4 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapıldı - Resim : 1

PARKTA OYNARKEN AKIMA KAPILDI

Olay, dün akşam saatlerinde Bismil ilçe merkezindeki Kent Meydanı’nda meydana geldi. Yiğit Asaf Demir, ailesiyle birlikte gittiği parkta diğer çocuklarla “Bismil” yazılı tabelanın çevresinde oynamaya başladı. İddiaya göre, aydınlatma yazısının içerisinden dışarı çıkan ve açıkta bulunan elektrik kablosuna temas eden Yiğit Asaf, akıma kapıldı. Yaralanan çocuk, ailesi tarafından hastaneye götürüldü.

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TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Hastanede tedavi altına alınan Yiğit Asaf’ın tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Diyarbakır Çocuk Elektrik
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