Özşen direnişini takip eden Halk TV muhabiri Umut Taştan'a soruşturma açıldı

Edirne’de haklarını alamadıkları için 25 gündür direnen Özşen Madencilik işçilerinin eylemini takip eden Halk TV muhabiri Umut Taştan hakkında soruşturma başlatıldı.

Sendika ve basın örgütleri, gazetecilik faaliyetinin engellenmesine tepki göstererek Taştan’a destek verdi.

AÇLIK GREVİNDEKİ MADENCİLERLE RÖPORTAJ YAPMIŞTI

Edirne’de 25 gündür ücret, mesai ve tazminat hakları için direnen Özşen Madencilik işçilerinin hak arama mücadelesi sürerken, kendilerini yer altına kapatarak açlık grevine başlayan madencilerin durumu gündemdeki yerini koruyor.

Direnişi 2 gündür sahadan takip eden Halk TV muhabiri Umut Taştan, seslerini duyurmaya çalışan madencilerle röportaj yapmak amacıyla yer altına inmişti.

Bu gazetecilik faaliyetinin ardından, muhabir Umut Taştan hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

BAĞIMSIZ MADEN-İŞ'TEN TEPKİ AÇIKLAMASI

Bağımsız Maden-İş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla soruşturma kararına tepki gösterdi. Sendika tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: