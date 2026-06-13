Özşen direnişini takip eden Halk TV muhabiri Umut Taştan'a soruşturma açıldı
Özşen Madencilik’te hakları için direnen işçilerin eylemini yerinde takip eden Halk TV muhabiri Umut Taştan hakkında soruşturma başlatıldı.
Edirne’de haklarını alamadıkları için 25 gündür direnen Özşen Madencilik işçilerinin eylemini takip eden Halk TV muhabiri Umut Taştan hakkında soruşturma başlatıldı.
Sendika ve basın örgütleri, gazetecilik faaliyetinin engellenmesine tepki göstererek Taştan’a destek verdi.
AÇLIK GREVİNDEKİ MADENCİLERLE RÖPORTAJ YAPMIŞTI
Edirne’de 25 gündür ücret, mesai ve tazminat hakları için direnen Özşen Madencilik işçilerinin hak arama mücadelesi sürerken, kendilerini yer altına kapatarak açlık grevine başlayan madencilerin durumu gündemdeki yerini koruyor.
Direnişi 2 gündür sahadan takip eden Halk TV muhabiri Umut Taştan, seslerini duyurmaya çalışan madencilerle röportaj yapmak amacıyla yer altına inmişti.
Bu gazetecilik faaliyetinin ardından, muhabir Umut Taştan hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
BAĞIMSIZ MADEN-İŞ'TEN TEPKİ AÇIKLAMASI
Bağımsız Maden-İş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla soruşturma kararına tepki gösterdi. Sendika tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Gazetecilik suç değildir, Umut Taştan madencilerin dostudur! Özşen direnişimizi 2 gündür alandan takip eden gazeteci dostumuz Umut Taştan, kendini yeraltına kapatıp açlık grevine başlayan madencilerle röportaj yapmak için yeraltına inmesi üzerine hakkında soruşturma başlatıldı. Patron Bekir Kiremitçi'nin yeraltı ile haber olanaklarını kesmesi üzerine değerli bir gazetecilik pratiği sergileyen ve madencilerin sesi olmaya çalışan Umut'un yanındayız. Madencinin sesi olan basını susturamazsınız!