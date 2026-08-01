Özkan Yalım'a ait işletmelerde sigorta usulsüzlüğü soruşturmasında 9 tutuklama

Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, belediye şirketlerinde sigortalı gösterildikten sonra tutuklanan Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın işletmelerinde çalıştığı belirlenen kişilere operasyon düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 16 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden F.E., jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan ve Uşak ile Bornova belediyelerinde bir süre çalıştığı iddia edilen A.A. ise Cumhuriyet savcılığına gelerek teslim oldu. Savcılık sorgusunun ardından O.A., E.A., S.A. ve O.B.V. salıverilirken, A.R.D., F.D., S.A., A.Y., R.K., M.Ş., B.K., K.A. ve A.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. H.B., Y.A. ve K.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

USULSÜZ SİGORTALAMA İDDİALARI

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin bazılarının Uşak Belediyesi şirketlerinde sigortalı gösterilmesine rağmen Yalım'a ait işletmelerde servis elemanı, güvenlik görevlisi ve ışıkçı gibi pozisyonlarda çalıştığının tespit edildiği öne sürüldü. HTS ve daraltılmış baz kayıtlarında, bazı şüphelilerin mesai saatleri içinde Yalım'a ait işletmelerde bulunduğunun belirlendiği kaydedildi. Öte yandan Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 5 sanığın soruşturma kapsamında adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, Yalım'ın da aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı. 29 Temmuzd'aki operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınmış, hakkında yakalama kararı bulunan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 5 şüphelinin tutuklu olduğu belirlenmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Uşak Belediyesi'ne yönelik "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 27 Mart'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı.