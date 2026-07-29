Son Dakika | Uşak Belediyesi'ne yeni operasyon! Belediyeden maaş Özkan Yalım'ın şirketinde mesai iddiası

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye şirketlerinde sigortalı gösterildikleri halde eski Belediye Başkanı Özkan Yalım’a ait işletmelerde çalışmayı sürdürdükleri öne sürülen 17 kişiye yönelik operasyon düzenledi.

Soruşturma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık suçlaması kapsamında başlatıldı. İncelemelerde kamunun 16 milyon 866 bin 240 lira zarara uğratıldığı iddia edildi.

Özkan Yalım’a ait otel, restoran ve eğlence mekânlarında yapılan aramalarda 52 dijital materyal ile 36 fiziki belgeye el konuldu.

Belediyeden maaş alan bazı kişilerin, özel işletmelerin maaş listelerinde de bulunduğu ve bu şirketler adına işlemler yaptığı ileri sürüldü. Sö konusu kişilerin cep telefonlarının mesai saatlerinde söz konusu işletmelerin bulunduğu bölgelerden çok sayıda baz sinyali verdiği iddiası da soruşturmaya girdi.

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