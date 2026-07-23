Özgür Özel'in yeni partisi neden Gelecek Partisi'nin eski binasını seçti? Arka planı ortaya çıktı

Özgür Özel ve ekibinin kısa sürede açıklanması beklenen yeni partisinin yola çıkarken karşılaştığı ilk engelin Hazine yardımından yoksun bir bütçe olduğu iddia edildi. Kulislere yansıyan bilgilere göre; masrafları kısmak zorunda kalan yeni oluşum, bu nedenle Millet İttifakı döneminde Gelecek Partisi tarafından kullanılan hazır binayı genel merkez olarak seçti. Mali kısıtlılıklar nedeniyle mülk sahibiyle özel bir anlaşma yapıldığı ve kira ödemelerinin, bütçe oluşturulabilmesi için Ekim ayına ertelendiği öne sürüldü.

"HAZIR BİNA" TERCİHİ VE MALİYET ENGELİ

Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu, meslektaşı Hilmi Hacaloğlu'nun YouTube kanalında katıldığı canlı yayında, Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin genel merkez seçimine dair kulis bilgilerini paylaştı. Yazıcıoğlu, yeni partinin genel merkez olarak Ankara Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan ve ilk kurulduğunda Gelecek Partisi tarafından kullanılan binayı tercih ettiğini aktardı. Kamuoyunda oluşan "Neden eski Gelecek Partisi binası" eleştirilerine yanıt veren parti kurmayları, bu tercihin ardındaki temel gerekçenin maliyetler olduğunu belirtti.

"SİYASİ PARTİ BİNASINA ÇEVİRMEK ÇOK GÜÇ"

Yeni partinin maddi imkanlarının kısıtlı olması, yönetimi büyük harcama gerektirmeyecek seçeneklere yöneltti. Yazıcıoğlu, yeni parti kurmaylarından birinin bu durumu kendisine şu sözlerle aktardığını belirtti:

"Yani hani bu tedirginliği anlıyoruz, Gelecek Partisi ilk aşamada kullanmış, işte onun binası olmasın vesaire noktasında eleştirileri görüyoruz. Ancak öte yandan herhangi bir binayı bir siyasi parti binasına çevirmek çok güç."

IŞIK DÜZENİNDEN MAKAM ODALARINA MASRAF KALEMLERİ

Parti binalarının standart yapılardan farklı ve maliyetli donanımlara ihtiyaç duyduğunu vurgulayan kurmay isim, eski Gelecek Partisi binasının avantajlarını şu detaylarla sıraladı:

"Çünkü siyasi parti binalarının işte genel başkan yardımcısı odalarına, makam odalarına, özel kalem sekreter odalarına, toplantı salonlarına, basın toplantısı salonlarına, bununla ilgili işte ses düzeninden düşünün, ışık düzenine kadar ayarlamalara ihtiyacı oluyor."

Tüm bu altyapının halihazırda kurulu olduğu bu binanın, yeni oluşum için çok daha az maliyetli olduğu kaydedildi.

KİRA EKİM'E ERTELENDİ

Yeni partinin bütçe stratejisinin temelinde siyasi partiler kanunundaki Hazine yardımı aritmetiği yatıyor. 14 Mayıs 2023 seçim sonuçlarına göre şekillenen bütçe dağılımında, Cumhuriyet Halk Partisi ikinci parti olması itibarıyla bu yardımdan yüksek oranda faydalanırken, yeni kurulan partinin böyle bir sabit geliri bulunmuyor. Bu mali tablo, kiralama sözleşmesine de yansıdı. Bina sahibiyle yapılan görüşmeler sonucunda, yeni partinin kira ödemesinin Ekim ayında başlaması kabul edildi. Partinin, Ekim ayına kadar para biriktirerek kira ödemelerine bu tarihten itibaren geçeceği ifade edildi.