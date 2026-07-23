Yeni parti için beklenen gün geldi! Özel başkanlığında toplanıp topluca istifa edecekler

CHP’den ayrılarak yeni parti kuracağını açıklayan Özgür Özel, 90’ı aşkın milletvekiliyle bugün TBMM’de kapalı grup toplantısı yapacak. Özel ile beraber istifa etmeleri bekleniyor. Toplantıda yeni partinin kuruluş dilekçesi imzalanacak, kurucular kurulu listesi oluşturulacak.

Özel ve beraberindeki milletvekilleri, CHP’den istifa dilekçelerini de hazırlayarak TBMM Başkanlığı'na sunacak. Böylece yeni partinin kuruluş sürecindeki en kritik adımlardan biri atılmış olacak.

Özel, daha önce olağanüstü kurultay için imza veren 74 il başkanı ve 7 ili temsilen yöneticilerle bir araya gelmişti. Toplantıda, kuruluş dilekçesinin verilmesinin ardından bir ay içinde 81 ilde örgütlenme talimatı verildi. Görevden alınan il başkanlarının açtığı iletişim ofislerinin de yeni partinin il başkanlıklarına dönüştürülmesi planlandı.

21 Temmuz'da Özel, toplantının ardından şu açıklamayı yaptı:

“Bugün Türkiye’de bir ‘yeni’ kuruluyor. Bu ‘yeni’ ilçe ilçe, mahalle mahalle, köy köy yerelden kuruluyor. Yeni parti, milletvekillerimiz tarafından önümüzdeki günlerde kurulacak. Son derece keyifli bir toplantıdan sonra hep birlikte iktidara yürümek üzere illerimize dağılıyoruz. Çok yakında Meclis’te göreceksiniz”

Partinin kuruluş takvimine ilişkin de “Partinin teknik kuruluşunu milletvekilleriyle birlikte yapıyoruz. Siyasi kuruluşunu milletle ağustos, eylül ayında yapacağız o kuruluşla hep birlikte partimize katılacağız” diyen Özel, kaç milletvekilinin istifa edeceği sorusuna ise “Cuma ya da pazartesiyi görelim” yanıtını verdi.