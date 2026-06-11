Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Özgür Özel'in TBMM İletişim hesabı kapatıldı

Özgür Özel'in TBMM İletişim hesabı kapatıldı

CHP lideri Özgür Özel'in TBMM İletişim hesabının kapatıldığı duyuruldu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Özgür Özel'in TBMM İletişim hesabı kapatıldı

Sosyal medya platformu Instagram'da Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel'in Meclis çalışmalarını paylaşmak üzere kullandığı hesabı kapatıldı.

Özgür Özel İletişim hesabı X platformu üzerinden "Genel Başkanımızın, TBMM Özgür Özel Instagram hesabı, butlancıların saldırıları sonucu erişime kapatılmıştır. Yeni hesabımızı takip edelim, paylaşarak büyütelim." ifadeleri ile hesap katılmasını paylaştı.

Özgür Özel'in yeni hesabının kullanıcı adının "ozgurozeltbmm" olduğu duyuruldu.

Halk TV ekibine de soru soran gazeteciye de tahammül yok! Butlan ekibi gazetecileri de hedef aldıHalk TV ekibine de soru soran gazeteciye de tahammül yok! Butlan ekibi gazetecileri de hedef aldı
Butlan her şeyi yapıyor ama kurultay yapmıyor! Bir tek gücü ona yetmiyor...Butlan her şeyi yapıyor ama kurultay yapmıyor! Bir tek gücü ona yetmiyor...
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
CHP Mutlak butlan
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro