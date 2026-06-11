Özgür Özel'in TBMM İletişim hesabı kapatıldı
CHP lideri Özgür Özel'in TBMM İletişim hesabının kapatıldığı duyuruldu.
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Sosyal medya platformu Instagram'da Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel'in Meclis çalışmalarını paylaşmak üzere kullandığı hesabı kapatıldı.
Özgür Özel İletişim hesabı X platformu üzerinden "Genel Başkanımızın, TBMM Özgür Özel Instagram hesabı, butlancıların saldırıları sonucu erişime kapatılmıştır. Yeni hesabımızı takip edelim, paylaşarak büyütelim." ifadeleri ile hesap katılmasını paylaştı.
Özgür Özel'in yeni hesabının kullanıcı adının "ozgurozeltbmm" olduğu duyuruldu.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi