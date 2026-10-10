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Halk TV Türkiye Özgür Özel’in Bursa programı belli oldu: İki ayrı buluşma yapacak

Özgür Özel’in Bursa programı belli oldu: İki ayrı buluşma yapacak

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in 11 Ekim Pazar günü Bursa’da gerçekleştireceği program açıklandı. Özel, saat 14.00’te üzüm üreticileriyle buluşacak, saat 15.00’te Mudanya Mütarekesi törenine katılacak.

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Özgür Özel’in Bursa programı belli oldu: İki ayrı buluşma yapacak
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in 11 Ekim 2026 Pazar günü Bursa’da gerçekleştireceği program açıklandı. Özel, ziyaret kapsamında üzüm üreticileriyle bir araya gelecek ve Mudanya Mütarekesi’nin 104’üncü yıl dönümü törenine katılacak.

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İLK DURAK ÜZÜM ÜRETİCİLERİ OLACAK

Özgür Özel’in Bursa programı saat 14.00’te Mudanya ilçesine bağlı Çağrışan Köyü’nde başlayacak. Özel, burada üzüm üreticileriyle buluşarak üreticilerle bir araya gelecek.

Özgür Özel’in Bursa programı belli oldu: İki ayrı buluşma yapacak - Resim : 2

MUDANYA MÜTAREKESİ TÖRENİNE KATILACAK

Özel’in programındaki ikinci durak ise Mudanya Mütarekesi’nin 104’üncü yıl dönümü töreni olacak. Saat 15.00’te Mütareke Meydanı’nda düzenlenecek törene katılması planlanan Özel’in Bursa programı bu etkinlikle devam edecek.

YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’İN 11 EKİM 2026 PAZAR BURSA PROGRAMI

- ⁠Üzüm Üreticileri ile Buluşma. (Saat: 14.00 / Yer: Çağrışan Köyü)

- Mudanya Mütarekesi'nin 104'üncü Yıl Dönümü Töreni. (Saat: 15.00 / Yer: Mütareke Meydanı)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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