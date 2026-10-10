Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na: Yüzde 2'lik oylarla böyle işlere tenezzül etmeyin

CHP’ye butlanla Genel Başkan olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam KRT yayınında Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve arkadaşlarını CHP yönetimindeyken attığı adımlar üzerinden eleştirdi.

Kılıçdaroğlu belediye başkan adaylarının anketle seçilmediğini iddia ederek Cemil Tugay üzerinden Özel’e yüklendi.

10 Ekim Katliamı’nın anmasına katılan Özel ise anmadan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bu sorulardan biri de Kılıçdaroğlu’nun dün söylediği sözler üzerine geldi.

Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun yalan söylediğini belirterek, meşru bir genel başkan olmadığından anket bilgileri kendisiyle paylaşılmadı dedi.

Özel, ağır sözlerle yüklendiği Kılıçdaroğlu’na “Yüzde 2‘lik oylarla böyle işlere tenezzül etmeyeceksiniz” dedi.

Özel’in açıklaması şöyle:

"Madem AKP yargısının emrine girdiniz. Kaybettiğiniz seçimi hazmedemediniz. 3 yıl boyunca büronuzda avukatlarla iftira taşıdınız. Karar aldırıp olmayacak tedbir koydurdunuz. YENİ Parti güçle ortada millet bize hak verdi. Madem öyle buna katlanmayı bileceksiniz. Yüzde 2‘lik oylarla böyle işlere tenezzül etmeyeceksiniz. Yargıtay’da bizim verdiğimiz dilekçeyi çekeceksiniz. Biz de bizimle ilgili söylenen her şeye susacağız öyle mi?

MEŞRU BAŞKAN DEĞİL

Dün bizle ilgili söylenen ne varsa okudum ve utanç içinde kaldım. İstanbul’un en tartışmalı belediye başkan adaylarını kendisi yaptı doğru.

Dün anket diyor. Kendi listesinden gelen isimlerden bir kısmı PM üyesiydi. O anketler bulut hesabında. Gayri meşru olduğundan görmedi. Meşru başkan olmadığı için anket yok diyor.

Ona şifreler verilmedi. Bütün PM üyeleri biliyor bunu.

Bugün butlanın yanında olan sözcüleri dahil hepsi gördü. Cemil Tugay’a itiraz etmediler.

Genel başkan düzeyinde bu kadar gerçeğe aykırı sözler söylemesini utançla karşıladım. Milletimize şikayet ediyorum. Karşıyaka Belediye Başkanı’nın 5’li çeteyle iş yaptığını biliyordun hiçbir şey yapmadın sonra bana devir teslim de söyledin böyle utanç duyduğum bir yalanı ilk kez duydum."