Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na kayyum yanıtı: Vallahi daha iyi

CHP 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen butlan kararının ardından CHP başına geri getirilen Kılıçdaroğlu, eleştirilerin ardından katıldığı yayında kendisi hakkında yapılan 'kayyumdan farkı yok' eleştirilerine 'kayyum gelse daha mı iyi?" sözleri ile sert yanıt vermişti.

ÖZEL: VALLAHİ DAHA İYİ

CHP lideri Özel verdiği son röportajda Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine 'Vallahi daha iyi' ifadeleri ile yanıt verdi.

Cumhuriyet'e konuşan Özel, olağanüstü kongre için verdikleri imzaları hatırlatıp, butlan yönetiminin gereğini yapmadığı için mahkemeye başvuracaklarını söyledi. Partiye kayyum atansaydı 40 gün içinde kongre yapacağını söyleyen Özel şöyle konuştu:

"Tamamen seçilmeden yönetme, şekli bir seçimle iktidarda kalma çabası var. Biz 833 delege imzasıyla başvurduk. Onlar Kemal Bey’in masasında ama gereğini yapmıyor. Mahkemeye başvuracağız. Bu durumda kongre için kayyım atanması söz konusu. Kemal Bey “Kayyım atansa daha mı iyi?” diyor. Vallahi daha iyi. Çünkü yetki sınırı belli. 40 gün içinde kongre yapar, eleman alamaz veya atamaz. Zorunlu harcamaları yapar. Mal alıp satamaz. Bu kadar kısıtlı. Şimdi alan, satan, vuran, kıran, 25 yıllık personeli işinden eden, polisle partiye giren bir durumla karşı karşıyayız."