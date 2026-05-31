Özgür Özel'den Denizli'deki facia için taziye mesajı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen otobüs kazasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı yayımladı. Özel, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek şu ifadeleri kullandı:

"Denizli Sarayköy’den gelen acı haber içimizi yaktı. Kazada yaşamını yitiren 1’i bebek 8 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun."

DENİZLİ SARAYKÖY'DE OTOBÜS FACİASI

Kaza, Denizli-Aydın Otoyolu Tırkaz Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. İzmir-Antalya seferini yapan, 50 yaşındaki Mustafa Fevzi Mertun'un kullandığı Pamukkale Turizm firmasına ait şehirlerarası yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından, 37 yolcu ve 3 görevliyi taşıyan otobüste yangın çıktı.

YANGINDA BİRİ BEBEK 8 CAN KAYBI

İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangında, 9 aylık Eyüp Miraç Şen'in de aralarında bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Faciada yaşamını yitiren vatandaşların isimleri şu şekilde açıklandı:

Mustafa Fevzi Mertun (şoför), Merve Erik, Hayriye Arıkan, Civan Şen, Şen’in 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen, Zehra Eyiol, Fatma Kartal ve Kırgız uyruklu Gültilay Bığa.

Kazanın en küçük kurbanı olan 9 aylık Eyüp Miraç’ın, babasının kucağında hayatını kaybettiği belirlendi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI, İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın ardından bölgeye sağlık, AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Denizli ve Sarayköy'deki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaşamını yitiren 8 kişinin cansız bedenleri, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından metal yığınına dönen otobüsten çıkartılarak Denizli Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.