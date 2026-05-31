Denizli'de yolcu otobüsü alev topuna döndü: 7 ölü, 30 yaralı

Denizli-Aydın otoyolunda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev topuna döndü. Feci kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Denizli-Aydın Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İzmir-Antalya seferini yapmakta olan S.Ç. idaresindeki bir turizm firmasına ait yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüste yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

7 KİŞİ ÖLDÜ, 30 KİŞİ YARALANDI

Bölgeye hızla intikal eden itfaiye ekipleri, otobüsü saran alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ancak yapılan incelemelerde, kazada 7 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazadan yaralı olarak kurtulan 30 kişi ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Toplam 37 yolcu ve 3 görevlinin bulunduğu belirtilen otobüsteki facianın ardından, olay yeri inceleme ve jandarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Kaza nedeniyle otoyoldaki ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. (AA)

