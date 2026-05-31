Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde belediye otobüsü ile otomobilin çarpıştığı feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir belediye otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bağlar ilçesine bağlı Oğlaklı Mahallesi’nde bulunan 5’inci Etap TOKİ Konutları bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 21 AHF 513 plakalı belediye otobüsü ile 34 HE 9242 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil devrildi.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Araçlarda bulunan 9 kişiye ilk müdahaleleri olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

2 KİŞİ KURTARILAMADI, 3 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan 2’si, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Tedavisi süren diğer 7 yaralıdan 3’ünün ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Jandarma ekipleri, kazanın oluş şekli ve nedenine ilişkin soruşturma başlattı. (DHA)

