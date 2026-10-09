Özgür Özel'den cezaevindeki Vahap Seçer'e ziyaret: Mersin'de halka seslenecek

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin Tarsus T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan belediye başkanlarını cezaevinde ziyaret etti. Özel; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ile cezaevinde bir araya geldi.

1 EKİM OPERASYONUYLA GELEN TUTUKLAMA SÜRECİ

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, 1 Ekim'de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı. Üç belediye başkanı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri mahkemece 6 Ekim tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

SİLİFKE'DE PROGRAM

Mersin'deki temaslarını gün boyu sürdürecek olan YENİ Parti lideri Özgür Özel'in cezaevi sonrasındaki programı da netleşti. Özel'in, Silifke Merkez Alaattin Camii'nde cuma namazını kılacağı bildirildi. Namazın hemen ardından Silifke Anıt Meydanı'na geçecek olan Özel, burada düzenlenecek halk buluşmasında yurttaşlarla bir araya gelecek.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖNÜNDE HALK BULUŞMASI

Özel’in Mersin programının son durağı ise tutuklu bulunan Vahap Seçer’in makamı olan Mersin Büyükşehir Belediyesi olacak. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, saat 16.00'da Mersin Büyükşehir Belediyesi önünde gerçekleştirilecek halk buluşmasında toplanan kalabalığa hitap edecek.