Özgür Özel'den Ahmet Telli'ye veda mesajı

Toplumcu şiirin temsilcilerinden Ahmet Telli, 78 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. CHP lideri Özgür Özel, Telli'nin vefatının ardından ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden bir baş sağlığı mesajı yayımladı.

Özel mesajında "Sıyrılıp Gelen" şiirinden birkaç dize ekleyerek duygularını dile getirdi:

“Soluk bir ay dolanıyor kentin üstünde her gece Her gece bilge bir gezgin tavrıyla adımlıyor yolunu

Güz yanığı bir durgun sessizlikle örtülü her şey ve yırtılmış bir tül gibi savrulup duruyor zaman”

Çok üzgünüz…

Duygusunu, umudunu ve direncini dizelere emanet eden, edebiyatımızın usta şairlerinden Ahmet Telli’ye Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum.