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Halk TV Türkiye Özgür Özel'den Ahmet Telli'ye veda mesajı

Özgür Özel'den Ahmet Telli'ye veda mesajı

Toplumcu şiirin önemli isimlerinden Ahmet Telli, 78 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Telli'nin vefatının ardından CHP Lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından bir taziye mesajı paylaştı.

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Özgür Özel'den Ahmet Telli'ye veda mesajı

Toplumcu şiirin temsilcilerinden Ahmet Telli, 78 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. CHP lideri Özgür Özel, Telli'nin vefatının ardından ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden bir baş sağlığı mesajı yayımladı.

Özel mesajında "Sıyrılıp Gelen" şiirinden birkaç dize ekleyerek duygularını dile getirdi:

“Soluk bir ay dolanıyor  kentin üstünde her gece  Her gece bilge bir gezgin  tavrıyla adımlıyor yolunu

Güz yanığı bir durgun  sessizlikle örtülü her şey  ve yırtılmış bir tül gibi  savrulup duruyor zaman”

Çok üzgünüz…

Duygusunu, umudunu ve direncini dizelere emanet eden, edebiyatımızın usta şairlerinden Ahmet Telli’ye Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Özel, entübe edilmeden önce şair Telli'yi ziyaret etmişti.

Son Dakika │ Şair Ahmet Telli yaşamını yitirdiSon Dakika │ Şair Ahmet Telli yaşamını yitirdi
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Özgür Özel Vefat
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