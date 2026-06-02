Özgür Özel CHP binasında "arınma" paylaşımı yapan İBB borsası avukatına çok sert çıktı

CHP lideri Özgür Özel, mutlak butlan kararı sonrası partisinin ilk grup toplantısında yaptığı konuşmada “Bir savcı ve avukat çetesinin, tutuklularla görüşüp, ‘Şu ifadeyi vereceksin, şu kadar para vereceksin’ diyerek İBB Borsası kurduğunu" söylediği isimlerden Avukat Mehmet Yıldırım'ın CHP Genel Merkezi'ndeki, Kemal Kılıçdaroğlu göndermeli paylaşımına sert sözlerle yüklendi.

"ARINMA" PAYLAŞIMI YAPAN İBB BORSASI AVUKATINA ÇOK SERT ÇIKTI

Özgür Özel'in Tuzla’da düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde ihbar ettiği Avukat Mehmet Yıldırım hakkında “nüfuz ticareti” suçundan soruşturma başlatılmış, kaçarken Antalya’da yakalanmıştı. İfadesinde iddiaları reddeden Yıldırım ev hapsi almıştı.

Yıldırım, CHP Genel Merkezi'nde yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun "arınma" sözlerine gönderme yapan Yıldırım "Genel Merkez'deyiz. Arınma burada başlamış." diyerek parti binasındaki fotoğrafını paylaştı.

Özgür Özel, Yıldırım'ın o sözlerine Grup Toplantısı'nda "İftiracı alçaklar partinin çatısında oturuyor" diyerek çok sert çıktı.

Özel şunları söyledi:

"İftiracı, rüşvetçi 'Şu kişiye iftira atar, bana da şu kadar para verirsen, savcı yolladı beni buraya' diyen, benim suçüstü yaptığım, Türkiye'den kaçarken yakalanan bir avukat, ev hapsi alan bir avukat, ev hapsini kaldırmışlar, partinin çatısında balkonunda keyif yapıp 'Cumhuriyet Halk Partisi arınmaya başladı' diyor. İtirafçı alçaklar partinin çatısında oturuyor. Bitmedi, bu bahsi burada kapatmam."