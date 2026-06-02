'İBB Borsası'nda adı geçiyordu: O avukat Kılıçdaroğlu yönetimini ziyaret etti

Yıldırım, daha önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından "Bir savcı ve avukat çetesinin İBB borsası kurduğu" iddiasıyla suçlanmış ve "nüfuz ticareti" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Mutlak Butlan sürecinin ardından Kılıçdaroğlu'na polis zoruyla teslim edilen CHP Genel Merkezi'ni ziyaret eden avukat Mehmet Yıldırım, sosyal medya hesabından kendi fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Genel merkezdeyiz. Arınma burada başlamış."

Yıldırım'ın adı daha önce "İBB borsası" iddialarıyla gündeme gelmişti.

ÖZGÜR ÖZEL: SES KAYITLARI ELİMDE

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Ağustos 2025 günü İstanbul'un Tuzla ilçesinde düzenlenen mitingde şu açıklamaları yapmıştı:

"Bir savcı ve avukat çetesinin, tutuklularla görüşüp, 'Şu ifadeyi vereceksin, şu kadar para vereceksin' diyerek İBB borsası kurduğunu Türkiye'ye ilan ediyorum. Avukat Mehmet Yıldırım! Ses kaydı elimde, WhatsApp kaydı elimde. Kanıtları HSK ve Barolar Birliği'ne vereceğiz, şikayet edeceğiz."

YILDIRIM HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI

Özel'in konuşmasının ardından soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 Ağustos'ta Yıldırım'ın Antalya'nın Serik ilçesi Belen bölgesinde araçla seyir halindeyken yakalandığını açıklamıştı. Yıldırım'ın "nüfuz ticareti" suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtilmişti. Adliyeye sevk edilen Yıldırım hakkında, konutu terk etmem şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.