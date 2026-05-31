Özgür Özel başkanlığındaki MYK Meclis'te toplandı

Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kadrosunu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) toplantıya çağırdı. Özel başkanlığındaki MYK toplantısı, kurmayların katılımıyla saat 11.00'de başladı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İPTAL BAŞVURUSU VE ÖZEL'İN YANITI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun butlan kararı ile CHP'ye atanmasının ardından Özgür Özel grup başkanlığına seçildi. Özel, aldığı bu yetki ile her hafta yapılan grup toplantılarının devamının önünü hukuken açtı. Kılıçdaroğlu ise Özel'in attığı bu adımın iptali için Meclis'e dilekçe sundu.

CHP Lideri Özel, Kılıçdaroğlu'nun Grup Başkanlığı dilekçesine yönelik tavrını netleştirerek sürece "İşlem uygun istediğini yazsın" sözleriyle yanıt verdi.

MURAT EMİR: BU SORUNUN SORULMASINA BİLE ŞAŞIRIRIZ

MYK toplantısı başlamadan dakikalar önce İlter Yeşiltaş, Murat Emir'e yönelerek "Özgür Özel salı günü grup toplantısı yapacak mı?" sorusunu sordu. Emir, haftalık toplantıların akıbetine ilişkin bu soruya şu ifadelerle karşılık verdi:

"Sorulamasına bile şaşırırız. Yönetmelik, tüzük, Meclis teamülüne göre grup yönetim kurulu; Toplatının saatini belirler, gündemini, zamanını belirler ve yapar. Bu gelenek ben kendimi bildim bileli var. Önümüzdeki salının önceki salılardan farkı yok."

"TÜZÜĞE BAKILIRSA DURUM AÇIK"

Emir'e, Kılıçdaroğlu'nun iptal başvurusu da soruldu. İptal başvurusunun içeriğine değinmeyen Emir, değerlendirmesini parti işleyişi üzerinden yaparak bu soruyu şöyle yanıtladı:

"İçeriğini bilmiyorum. Ama benim baktığım yer, 100 yıllık partinin geleneği ve iç yönetmeliğin tüzüğü. Bunlara bakılırsa durum son derece açık"