Özel, Garip Dede Dergahı'nda Alevilerle buluştu: Biz bu yolculukta taçları makamları geride bıraktık

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, İstanbul’da Garip Dede Cemevi’nde gerçekleştirilen On Muharrem Orucu programına katıldı.

Burada konuşan Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özel, “Değerli canlarımızın şahsında hepinizi saygı ile selamlıyorum. Burada halkın, canların sesi olmuş, sözü olmuş değerli sanatçılarımız var. Arif Sağ’ı, Sabahat Akkiraz’ı görmekten, bir kez daha onlarla gönül gönüle gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun selamlarını, Vekili Nuri Arslan, Küçükçekmece Belediye Başkanımız, il başkanımız ve tüm yöneticilerimizle birlikte bu akşam sizinle aynı sofrayı paylaşacak olmanın büyük onurunu yaşıyoruz” dedi.

Özel, şunları söyledi:

"Aynı vergiyi verip aynı hakkı alamamak camiyi ibadethane sayıp cemevini saymayanların haksızlıklarını bir kenara yazıyorum. Alevilik bir kültür değil, bir inançtır. Semah bir folklör değil, ibadettir. Cami ne kadar ibadethaneyse cemevi de o kadar ibadethanedir.

Madımak utancı ile bu devlet yüzleşmelidir. Madımak utanç müzesi yapılıp tarihe kazınmalıdır.

Her bir yurttaşımız eşitliği yüreğinde hissetmelidir. Bizim sözümüz eşitlik vatandaşlık için mücadele etmektir.

Bugün ağır saldırılar altındayız. Operasyonlara, şantajlara, kayyumlara muhatap olduk. Zulüm gördü arkadaşlarımız hala çekiyorlar. Bu saldırılar altında siz canların temiz yüreklerinden başka sığınacak yerimiz yoktur. Biz nefis karanlığını marifet ışığı ile aydınlatmaya, 'Kendine ağır geleni başkasına yapma' öğüdünü unutmayarak sizlerle yan yana yürümeye devam edeceğiz.

"YOL CÜMLEDEN ULUDUR"

Verdiğimiz mücadeleyi parti içi görmüyoruz. Bu mücadele 86 milyon için hep birlikte vermemiz gerekiyor. Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin şu sözlerini unutmuyoruz: "Hararet nardadır saçta değil. Keramet baştadır, taçta değil." Biz bu yolculukta taçları, makamları geride bıraktık. Bir yola çıktık ve siz de bilirsiniz ki yol cümleden uludur.

Ben baş eğmeyeceğime söz veriyorum. Hacı Bektaş'ın yoluna su vereceğime, su verenlerden olacağıma söz veriyorum. İncinsem de incitmeyeceğime söz veriyorum. Tutulan yas matem oruçlarının Hak katında kabul olmasını niyaz ediyorum. Allah kabul etsin. "