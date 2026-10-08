Özel eğitim kurumları için düğmeye basıldı: MEB açıkladı, bunu yapanın ruhsatı gidiyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mevzuata aykırı şekilde farklı öğretim programı yürüttüğü belirlenen özel öğretim kurumlarına yönelik önemli bir adım attı. Bakanlık, İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderdiği resmi yazı ile yetki alanı dışına çıkan kurumların çalışma ruhsatlarının herhangi bir kademeli ceza ya da uyarı süreci işletilmeksizin doğrudan iptal edileceğini bildirdi.

81 İLE RESMİ YAZI GÖNDERİLDİ: KADEMELİ CEZA UYGULANMAYACAK

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nda kurum açma izninin iptaline yönelik yapılan yasal değişikliklerin sahada uygulanması amacıyla tüm illere talimat yazısı iletti.

31 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilen düzenleme kapsamında; kurum türüne uygun olmayan program uygulama fiilinin geçici kapatma veya kademeli bir idari para cezası yaptırımına tabi tutulmadığı vurgulandı. Denetim, inceleme ve soruşturmalarda bu ihlali gerçekleştirdiği tespit edilen özel öğretim kurumlarının, herhangi bir ön uyarı veya kademeli yaptırım uygulanmadan kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının doğrudan iptal edileceği açıklandı.

MEB ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YAPTIRIM VE UYGULAMA REHBERİ Yasal Dayanak & Talimat Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nda kurum açma izninin iptaline yönelik yapılan yasal değişikliklerin sahada uygulanması amacıyla tüm illere talimat yazısı iletti. Kapsam & Değişiklik 31 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilen düzenleme kapsamında; kurum türüne uygun olmayan program uygulama fiilinin geçici kapatma veya kademeli bir idari para cezası yaptırımına tabi tutulmadığı vurgulandı. Uygulanacak Müeyyide Denetim, inceleme ve soruşturmalarda bu ihlali gerçekleştirdiği tespit edilen özel öğretim kurumlarının, herhangi bir ön uyarı veya kademeli yaptırım uygulanmaksızın kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının doğrudan iptal edileceği açıklandı.

"PROGRAM İLAVESİ" İLE "UYGUN OLMAYAN PROGRAM" AYRIMI NETLEŞTİ

Bakanlık tarafından iletilen yazıda, her özel öğretim kurumunun sadece Bakanlık veya valilik tarafından verilen ruhsatta yer alan kendi kurum türü ve faaliyet alanına uygun öğretim programlarını uygulamak zorunda olduğu hatırlatıldı. Düzenlemenin, sahada sıklıkla birbiriyle karıştırılan iki ihlali kesin çizgilerle ayırdığı ifade edildi:

İzinsiz program ilavesi veya değişikliği: Bir kurumun kendi türü ve faaliyet alanı sınırları içerisinde kalarak izinsiz ders veya program eklemesi.

Kurum türüne uygun olmayan program uygulama: Doğrudan başka bir kurum türünün görev ve yetki alanına giren bir programın fiilen yürütülmesi (Doğrudan ruhsat iptali gerektiren fiil).

Mevzuat Ayrımı SAHADA KARIŞTIRILAN İKİ KRİTİK İHLAL TÜRÜ VE YASAL ÇERÇEVE Bakanlık tarafından iletilen yazıda; her özel öğretim kurumunun sadece Bakanlık veya valilik tarafından verilen ruhsatta yer alan kendi kurum türü ve faaliyet alanına uygun öğretim programlarını uygulamak zorunda olduğu hatırlatıldı. Düzenlemenin, sahada sıklıkla birbiriyle karıştırılan iki ihlali kesin çizgilerle ayırdığı ifade edildi: 1. Kategori İzinsiz Program İlavesi veya Değişikliği Bir kurumun kendi türü ve faaliyet alanı sınırları içerisinde kalarak izinsiz ders veya program eklemesi. 2. Kategori • Doğrudan İptal Kurum Türüne Uygun Olmayan Program Uygulama Doğrudan başka bir kurum türünün görev ve yetki alanına giren bir programın fiilen yürütülmesi ⚠ Doğrudan ruhsat iptali gerektiren fiil

HANGİ UYGULAMALAR RUHSAT İPTALİNE YOL AÇACAK?

Yazıda, iki ihlal türünün denetimlerde net olarak ayırt edilebilmesi için somut örneklere yer verildi:

Mevzuat içi usulsüzlük: Özel bir öğretim kursunun, Bakanlıktan izin aldığı mevcut bilim grubuna onay almaksızın farklı bir bilim grubundan ders eklemesi, kurum türü içinde kalan bir program ilavesi usulsüzlüğü olarak değerlendirilecek.

Doğrudan iptal sebebi: Aynı özel öğretim kursunun, kendi mevzuatına aykırı şekilde "özel çeşitli kurslar" kurum türünün alanına giren müzik kursu programı, yabancı dil programı veya güzellik uzmanlığı programı gibi farklı bir kurum türünün yetkisindeki programları uygulaması, "kurum türüne uygun olmayan program uygulama" ihlali sayılacak ve ruhsat iptali sonucunu doğuracak.

DENETİMLER İÇİN SOMUT ÖRNEKLER VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Yazıda; iki ihlal türünün denetimlerde yetkililerce net olarak ayırt edilebilmesi için şu somut örneklere yer verildi: Örnek Vaka 1 Mevzuat İçi Usulsüzlük (Kurum Türü İçi İhlal) Özel bir öğretim kursunun, Bakanlıktan izin aldığı mevcut bilim grubuna onay almaksızın farklı bir bilim grubundan ders eklemesi; kurum türü içinde kalan bir program ilavesi usulsüzlüğü olarak değerlendirilecek. Örnek Vaka 2 • Kritik Doğrudan İptal Sebebi (Ruhsat İptaliyle Sonuçlanır) Aynı özel öğretim kursunun, kendi mevzuatına aykırı şekilde "özel çeşitli kurslar" kurum türünün alanına giren müzik kursu programı, yabancı dil programı veya güzellik uzmanlığı programı gibi farklı bir kurum türünün yetkisindeki programları uygulaması; "kurum türüne uygun olmayan program uygulama" ihlali sayılacak ve ruhsat iptali sonucunu doğuracaktır.

DENETİMLERDE REKLAMLAR VE KAYIT SÖZLEŞMELERİ İNCELENECEK

Söz konusu uygulamalarda yeknesaklığın sağlanması ve tereddüt yaşanmaması için denetim yapacak yetkililerin, kurum ruhsatında yazan kurum türü ile fiilen yürütülen öğretim programını titizlikle karşılaştırması istendi.

Müfettişler ve denetim yetkilileri incelemelerinde şu unsurları esas alacak:

- Kurumların haftalık ve dönemsel ders programları,

- Kursiyer veya öğrenci kayıt sözleşmeleri,

- Kuruma ait tanıtım, reklam ve ilanlar,

- Sınıflarda fiilen işlenen ders içerikleri.

Teftiş ve Kontrol MÜFETTİŞLERİN SAHADA İNCELEYECEĞİ 4 TEMEL DENETİM UNSURU Temel Denetim İlkesi: Söz konusu uygulamalarda yeknesaklığın sağlanması ve tereddüt yaşanmaması için denetim yapacak yetkililerin, kurum ruhsatında yazan kurum türü ile fiilen yürütülen öğretim programını titizlikle karşılaştırması istendi. Müfettişler ve denetim yetkilileri incelemelerinde şu unsurları esas alacak: 01 Kurumların haftalık ve dönemsel ders programları, 02 Kursiyer veya öğrenci kayıt sözleşmeleri, 03 Kuruma ait tanıtım, reklam ve ilanlar, 04 Sınıflarda fiilen işlenen ders içerikleri.

İL MÜDÜRLÜKLERİNE TALİMAT: İŞLEMLER GECİKMEKSİZİN BAŞLATILACAK

Bakanlık, illerde faaliyet gösteren tüm özel öğretim kurumlarının kendilerine tanınan yasal sınırlar ve onaylanmış programlar çerçevesinde hareket etmeleri konusunda bilgilendirilmesini istedi. İzleme ve denetim faaliyetlerinin hassasiyetle sürdürülmesi, kurum türü dışına çıktığı belirlenen işletmeler hakkında ise gecikmeksizin ruhsat iptali ve idari işlemlerin başlatılması gerektiği bildirildi.