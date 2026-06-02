Oyun oynarken kaybolan 3 yaşındaki Göktürk ormanda bulundu

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde 3 yaşındaki Göktürk K.A., bahçede arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada kayboldu. Durumu fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

26 PERSONEL VE 1 İZ TAKİP KÖPEĞİ İLE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbarın ardından jandarma ekipleri, Göktürk K.A.’nın bulunması için çalışma başlattı. Arama çalışmalarında 26 personel ve 1 iz takip köpeği görev aldı.

EVİNİN 1 KİLOMETRE UZAĞINDAKİ ORMANDA BULUNDU

Yürütülen çalışmalar sonucunda Göktürk K.A., evinin yaklaşık 1 kilometre uzağındaki ormanda bulundu. Jandarmanın Göktürk K.A.’yı arayıp bulduğu ve sohbet ettiği anlar yaka kamerasıyla kaydedildi.

"BEN ORADAN BURAYA GELDİM AĞLADIM"

Yaka kamerası kayıtlarına göre Göktürk, kendisini bulan jandarma ekiplerine, "Ben oradan buraya geldim, ağladım" derken, jandarma personeli de küçük çocuğa, "Aslan komando, sana kurban olurum" ifadelerini kullandı. (DHA)