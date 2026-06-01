Kayıp olarak aranıyordu: Genç kadın saatler sonra yaralı bulundu

Ankara'da yaşayan Hatice Anlı'nın, Kurban Bayramı ziyareti için Beypazarı ilçesine bağlı Saray Mahallesi'ndeki ailesinin yanına geldiği öğrenildi. Sabah saatlerinde son kez görülen Anlı'dan uzun süre haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatılırken, jandarma ekiplerine AFAD ve köpekli arama timleri de destek verdi.

YARALI BULUNDU

Ekiplerin gün boyu sürdürdüğü çalışmalar sonucunda Hatice Anlı, akşam saatlerinde Beypazarı ilçesindeki Nallıkaşı mevkisinde yaralı halde bulundu. İlk belirlemelere göre yüksekten düştüğü değerlendirilen Anlı'ya olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.