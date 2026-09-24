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Halk TV Türkiye Otomobille motosiklet birbirine girdi: 1 ölü 1 yaralı

Otomobille motosiklet birbirine girdi: 1 ölü 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Otomobille motosiklet birbirine girdi: 1 ölü 1 yaralı

Manavgat ilçesine bağlı Hocalar Mahallesi'nde bulunan D-400 kara yolunda meydana gelen kazada, Muharrem T. (69) idaresindeki 07 BRZ 175 plakalı otomobil ile Devlet A'nın (23) kullandığı 07 AGC 483 plakalı motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Abdul Ullah Mohammadi (27) hayatını kaybetti, yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

KAZA D-400 KARA YOLUNDA MEYDANA GELDİ

Hocalar Mahallesi'ndeki D-400 kara yolunda otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada Muharrem T. idaresindeki 07 BRZ 175 plakalı otomobil ile Devlet A.'nın kullandığı 07 AGC 483 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın ardından otomobil sürücüsü Muharrem T. gözaltına alındı.

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MOTOSİKLETTEKİ YOLCU HAYATINI KAYBETTİ, SÜRÜCÜ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklette yolcu olarak bulunan 27 yaşındaki Abdul Ullah Mohammadi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan motosiklet sürücüsü 23 yaşındaki Devlet A., ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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