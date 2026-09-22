Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Gaziantep'te can pazarı: Otomobil devrildi 1 kişi hayatını kaybetti! 6 kişi yaralı

Gaziantep'te can pazarı: Otomobil devrildi 1 kişi hayatını kaybetti! 6 kişi yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu otomobil devrildi. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü ile otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Gaziantep'te can pazarı: Otomobil devrildi 1 kişi hayatını kaybetti! 6 kişi yaralı
Son Güncelleme:

Gaziantep'in Nizip ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, toplam 6 kişi yaralanarak tedavi altına alındı.

OTOMOBİL DEVRİLDİ

Kaza, Fıstık Kent 1. Etap mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen otomobil, aynı yönde seyreden ve plakası henüz belirlenemeyen motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın ardından otomobil devrildi.

Fren sistemi arızalandı araçlara çarptı: Zincirleme kazada 4 kişi yaralandıFren sistemi arızalandı araçlara çarptı: Zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünde otomobilde bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

2 gündür aranıyordu: Gece bekçisi ormanda otomobilinin içinde ölü bulundu2 gündür aranıyordu: Gece bekçisi ormanda otomobilinin içinde ölü bulundu

6 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile otomobilde bulunan 5 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Gaziantep Kaza
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro