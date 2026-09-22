Gaziantep'te can pazarı: Otomobil devrildi 1 kişi hayatını kaybetti! 6 kişi yaralı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu otomobil devrildi. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü ile otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, toplam 6 kişi yaralanarak tedavi altına alındı.
OTOMOBİL DEVRİLDİ
Kaza, Fıstık Kent 1. Etap mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen otomobil, aynı yönde seyreden ve plakası henüz belirlenemeyen motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın ardından otomobil devrildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünde otomobilde bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
6 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile otomobilde bulunan 5 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (AA)