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Halk TV Türkiye 2 gündür aranıyordu: Gece bekçisi ormanda otomobilinin içinde ölü bulundu

2 gündür aranıyordu: Gece bekçisi ormanda otomobilinin içinde ölü bulundu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan 42 yaşındaki gece bekçisi Hikmet Uzuncan, Şahmelek mevkiindeki ormanda otomobilinin içinde ölü bulundu. Ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

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2 gündür aranıyordu: Gece bekçisi ormanda otomobilinin içinde ölü bulundu
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan evli ve 3 çocuk babası gece bekçisi Hikmet Uzuncan (42), ormanda otomobilinin içerisinde ölü bulundu.

EVİNDEN ÇIKTI, BİR DAHA HABER ALINAMADI

Devekayası mevkiindeki özel bir şirkette gece bekçisi olarak çalışan Hikmet Uzuncan, 2 gün önce otomobiliyle evinden ayrıldı. Uzuncan'dan bir süre haber alamayan yakınları, çevrede arama yaptı ancak kendisine ulaşamadı. Bunun üzerine yakınları tarafından kayıp ihbarında bulunuldu.

2 gündür aranıyordu: Gece bekçisi ormanda otomobilinin içinde ölü bulundu - Resim : 1

AKARYAKIT İSTASYONUNDAN SONRA İZİ KAYBOLDU

Yapılan incelemelerde Hikmet Uzuncan'ın 2 gün önce otomobiliyle Tavşanlı-Kütahya kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldığı ve ardından buradan ayrıldığı belirlendi. Bunun üzerine jandarma ekipleri arama çalışmalarını akaryakıt istasyonunun çevresinde yoğunlaştırdı.

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CANSIZ BEDENİ OTOMOBİLİNDE BULUNDU

Jandarma ekiplerinin çalışmaları sırasında Şahmelek mevkiindeki ormanda Uzuncan'a ait otomobil tespit edildi. Otomobilde yapılan aramada Hikmet Uzuncan'ın cansız bedeni bulundu. Jandarma ve savcılık ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Uzuncan'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

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ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Hikmet Uzuncan'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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