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Halk TV Türkiye Sultangazi’de taş ocaklarında erkek cesedi bulundu

Sultangazi’de taş ocaklarında erkek cesedi bulundu

Sultangazi’de taş ocaklarında kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. İlk belirlemelere göre cesedin yaklaşık 8 gündür kayıp olarak aranan 49 yaşındaki Mustafa Dinler’e ait olduğu değerlendiriliyor.

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İstanbul Sultangazi’de taş ocaklarında kimliği henüz belirlenemeyen bir erkeğe ait ceset bulundu. Cenaze, kimlik tespiti ve otopsi işlemlerinin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde bulunan taş ocaklarında meydana geldi. İddiaya göre, taş ocaklarından yayılan kötü kokuyu fark eden bir işçi, kokunun kaynağını bulmak için çevrede kontrol yaptı. Yaptığı kontrolde hareketsiz halde yerde yatan bir kişiyi gören işçi, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde hareketsiz bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cenazenin burada yapılacak otopsi ve kimlik tespit işlemlerinin ardından ölüm nedeninin ve kimliğinin kesin olarak belirlenmesi bekleniyor.

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CESEDİN 8 GÜNDÜR KAYIP OLAN MUSTAFA DİNLER’E AİT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk değerlendirmede, bulunan erkek cesedinin yaklaşık 8 gündür Sultangazi'de kayıp olarak aranan 49 yaşındaki Mustafa Dinler'e ait olabileceği değerlendirildi. Cesedin kimliğinin, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemelerin ardından kesinleşeceği öğrenildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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