Önce tehdit ettiler sonra araçları ateşe verdiler: Kağıthane'de servis savaşı! O anlar kamerada

İstanbul Kağıthane'de aynı firmaya ait 3 öğrenci servis aracının yanıcı madde dökülerek ateşe verilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı.

Olayların aydınlatılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde, ilk servis aracının 14 Eylül'de Nurtepe Mahallesi'ndeki bir caddede, aynı firmaya ait 2 servis aracının ise 16 Eylül'de yanıcı madde dökülerek yakıldığı belirlendi.

SERVİS İŞİNİ BIRAKMASI İÇİN TEHDİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında ekiplerin yaptığı çalışmalarda, uzun süredir bir okulun öğrenci servis hizmetini yürüten 66 yaşındaki Y.Y.'nin başka bir firma yetkilisi tarafından telefonla arandığı belirlendi. Y.Y.'nin, servis işini bırakması yönünde tehdit edildiği, 3 servis aracının da bu nedenle ateşe verildiğinin tespit edildiği öğrenildi.

12 ŞÜPHELİ ESENYURT'TA YAKALANDI

Olaylara ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucunda 12 şüpheli belirlendi. Şüpheliler, 16 Eylül'de Esenyurt'ta saklandıkları belirtilen evde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 20 Eylül'de adliyeye sevk edildi.

9 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adliyeye çıkarılan 12 şüpheliden 9'u, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüpheliler cezaevine gönderilirken, diğer 3 şüphelinin adli işlemlerine ilişkin bilgi paylaşılmadı. Öte yandan servis araçlarının ateşe verildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)