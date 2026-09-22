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Halk TV Türkiye Fren sistemi arızalandı araçlara çarptı: Zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Fren sistemi arızalandı araçlara çarptı: Zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

TAG Otoyolu'nun Gaziantep istikametinde fren sistemi arızalanan kamyonetin karşı yöndeki ve aynı istikametteki araçlara çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralandı.

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Fren sistemi arızalandı araçlara çarptı: Zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralandı.

FREN ARIZASI KAZAYA NEDEN OLDU

İlk belirlemelere göre kaza, Nurdağı Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Fren sisteminde arıza oluşan bir kamyonet, önce karşı yönde seyreden araçlara, ardından aynı istikamette ilerleyen araçlara çarptı. Çarpışmaların ardından bölgede hareketlilik yaşanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

OTOYOLDA ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

Kaza nedeniyle TAG Otoyolu'nun Osmaniye ve Gaziantep istikametlerinde ulaşımda aksama yaşandı. Ekipler, her iki yöndeki ulaşımı tek şeritten kontrollü şekilde sağlıyor. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Adana Gaziantep Zincirleme kaza
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