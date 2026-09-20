Otomobilde başlayan yangın eve sıçradı: Arkasından kundaklama çıktı

Antalya’nın Serik ilçesinde akşam saatlerinde bir evin garajında bulunan otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, apartmanın birinci katındaki daireye sıçradı. Yangın olay yerine sevk edilen ekiplerce söndürülürken olayın kundaklama sonucu çıktığı belirlendi.

GARAJDA BAŞLAYAN YANGIN EVE SIÇRADI

Yangın, saat 21.30 sıralarında Akçaalan Mahallesi 4221 Sokak'ta meydana geldi. Gülsüm Demir'e ait otomobil, garajda park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyerek otomobili saran alevler, garajın üst kısmında bulunan binanın birinci katındaki eve de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi, binanın birinci katındaki evin bir odasında da hasar meydana geldi.

GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI

Bina sahibi Ferhat Keskin, yangın sırasında evde olmadığını belirterek, "Saat 21.00- 22.00 gibi arkadaşımın yanına gitmiştim. Geri geldiğimde bina yanıyordu. Geldiğimde birinci katta her taraf yanmıştı. Araç da bir yakınımıza ait" dedi.

Akçaalan Mahalle Muhtarı Soner Taşar da yangında can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirterek, "Mahallemizde yanan araç kullanılamaz hale geldi. Binanın birinci katında bulunan bir evin odası da zarar gördü. Çok şükür can kaybı yok" dedi.

Ekiplerce başlatılan inceleme sonucunda olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

ARKASINDAN KUNDAKLAMA ÇIKTI

Kimliğini gizlemek amacıyla üzerine siyah çöp poşeti geçiren bir kişinin motosikletle garajın önüne geldiği, ardından kısa sürede alevlerin yükselmeye başladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerin incelenmesinin ardından yangının çıkış nedeninin kundaklama olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde, Kundaklayan kişinin A.K. olduğu belirlendi. A.K., yakalanarak gözaltına alındı. (DHA)