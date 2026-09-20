Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Oto galericilik adı altında tefecilik yapmışlar! Operasyonda 7 tutuklama

Oto galericilik adı altında tefecilik yapmışlar! Operasyonda 7 tutuklama

İzmir’de oto galericilik faaliyeti adı altında tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Oto galericilik adı altında tefecilik yapmışlar! Operasyonda 7 tutuklama

İzmir’de yürütülen tefecilik soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin, oto galericilik faaliyeti adı altında tefecilik yaptığı belirlendi.

İZMİR'DE TEFECİLİK OPERASYONU

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen tefecilik soruşturması kapsamında, Otokent bölgesinde galericilik faaliyeti adı altında araç alım-satımı izlenimi oluşturarak vatandaşlara yüksek faiz karşılığında borç para verdikleri değerlendirilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Oto galericilik adı altında tefecilik yapmışlar! Operasyonda 7 tutuklama - Resim : 1

25'TEN FAZLA KİŞİ MAĞDUR EDİLDİ!

Yapılan soruşturmada, şüphelilerin çok sayıda kişiye yüksek faiz karşılığında borç para verdikleri, alacaklarını tahsil etmek amacıyla mağdurları tehdit ettikleri, zorla senet imzalattıkları ve bazı mağdurlara yönelik silahla tehdit suretiyle yağma eylemlerinde bulundukları yönünde deliller elde edilirken, 25'in üzerinde mağdur olduğu belirlendi.

Oto galericilik adı altında tefecilik yapmışlar! Operasyonda 7 tutuklama - Resim : 2

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün düzenlenen operasyonda 7 şüpheli İzmir’de, 1 şüpheli ise Mersin'de gözaltına alınırken 2 şüphelinin ise cezaevinde olduğu öğrenildi.

Oto galericilik adı altında tefecilik yapmışlar! Operasyonda 7 tutuklama - Resim : 3

Ankara’da yeni nesil suç örgütlerine operasyon: Şüphelilerin tamamı tutuklandıAnkara’da yeni nesil suç örgütlerine operasyon: Şüphelilerin tamamı tutuklandı

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında, 6 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, mağdurlara ait çek ve senetler ele geçirilirken, 2 milyon liraya el konuldu. 8 şüpheli, emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi. 1'i cezaevinde bulunan 7 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İzmir Operasyon
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro