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Halk TV Türkiye Ankara’da yeni nesil suç örgütlerine operasyon: Şüphelilerin tamamı tutuklandı

Ankara’da yeni nesil suç örgütlerine operasyon: Şüphelilerin tamamı tutuklandı

Ankara'da son 1 hafta içerisinde yakarak mala zarar verme ve silahla kasten yaralama suçlarını gerçekleştirdikleri belirlenen yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan tüm şüpheliler tutuklandı.

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Ankara’da yeni nesil suç örgütlerine operasyon: Şüphelilerin tamamı tutuklandı

Ankara’da son bir hafta içerisinde yakarak mala zarar verme ve silahla kasten yaralama suçlarını gerçekleştirdikleri belirlenen, yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 5 şüpheli tutuklandı.

5 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yeni nesil suç örgütlerine yönelik çalışma başlatıldı.

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Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda, son bir hafta içerisinde yakarak mala zarar verme ve silahla kasten yaralama suçlarını gerçekleştirdikleri belirlenen ve yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 5 şüpheli tespit edildi.

ŞÜPHELİLERİN TAMAMI TUTUKLANDI

Cumhuriyet Başsavcılığının şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından polis ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 5 şüphelinin tamamı tutuklandı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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