Ankara’da yeni nesil suç örgütlerine operasyon: Şüphelilerin tamamı tutuklandı
Ankara'da son 1 hafta içerisinde yakarak mala zarar verme ve silahla kasten yaralama suçlarını gerçekleştirdikleri belirlenen yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan tüm şüpheliler tutuklandı.
Ankara’da son bir hafta içerisinde yakarak mala zarar verme ve silahla kasten yaralama suçlarını gerçekleştirdikleri belirlenen, yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 5 şüpheli tutuklandı.
5 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yeni nesil suç örgütlerine yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda, son bir hafta içerisinde yakarak mala zarar verme ve silahla kasten yaralama suçlarını gerçekleştirdikleri belirlenen ve yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 5 şüpheli tespit edildi.
ŞÜPHELİLERİN TAMAMI TUTUKLANDI
Cumhuriyet Başsavcılığının şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından polis ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 5 şüphelinin tamamı tutuklandı. (DHA)