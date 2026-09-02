Eski Narkotik polisi Casperlar davasında çıktı: En az 4 cinayet de dosyaya girdi!

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesine geçen günlerde gönderilen iddianame 580 sayfa. 149 kişi sanık konumunda. Bu kişilerden 97’si tutuklu. “Hamuş” olarak bilinen İsmail Atız ile yönetici konumdaki kardeşi Mehmet Erhan Atız yurt dışında. İsmail Atız’ın halen İtalya’da tutuklu olduğu değerlendiriliyor.

ESKİ NARKOTİK POLİSİ ÇETE İLE BİRLİKTE

Casperlar çetesi, dosyaya göre en az 4 kişinin cinayetinden sorumlu tutuluyor. Tamamı geçen yıl öldürülen kişiler şunlar: Diyar Ertuğrul (19), Çetin Doğru (50), Ömer Akbay (30) ile Mehmet Kan (31). İddianamede, çetenin haraç almak için gerçekleştirdiği bir dizi silahlı saldırı da yer aldı. Çete ile ortak hareket ettiği belirlenen eski Narkotik Polisi İbrahim Tankoş, Serkan Cemal Güney ile geçen yıl öldürülen Av. Serdar Öktem’in ofisinde çalışan Burcu Anbarcıoğlu da sanıklar arasında yer aldı.

Casperlar ve Çirkinler çetesinin liderleri iddianamede yer aldı.

ÇETE OTEL DE İŞLETİYOR!

İddianame, Casperlar’ın İstanbul’un göbeğinde otel de işlettiğini de ortaya koydu. ‘Florya Ekspress’ adındaki otel Küçükçekmece’de bulunuyor. Daltonlar ve Casperlar çetesi arasındaki hesaplaşma nedeniyle anılan otel de hedefte yer aldı. 31 Mayıs 2024 günü otele el bombası atıldı. Bombayı atan isim Daltonlar üyesi Muhammet Ali Kabay (19) oldu. Kabay el bombasını attıktan sonra, motosikletle olay yerinden kaçmaya çalıştı. Bu esnada, bu türden saldırılara karşı hazırlıklı olan Casperlar üyesi Mahsum Önder Kabay’a doğru 5 el ateş açtı. Kurşunlardan biri Kabay’ın kalçasına isabet etti.

(Soldan sağa) Çetin Doğru, Diyar Ertuğrul, Mehmet Kan ve Ömer Akbay.

SARAY’DA SOYGUN, BAĞCILAR’DA CİNAYET

Tekirdağ Saray’da 27 Aralık 2024 gecesi yaşanan bir kuyumcu soygunu, bu olaydan 4 ay sonra Bağcılar’da bir berber cinayetine yol açtı. 1,2 milyon liralık altını çalan isimlerden biri, Mehmet Kan’ın kuzeni Berkan Kan, bir diğeri ise Kan’ın eski çalışanı Faruk Turan’dı. Bu iki isim dışında Vatan Arslan ve Kaan Arslan kardeşler de soygun ekibindeydi. Soygun’dan sonra Kan ve Turan tutuklandı. Arslan kardeşler ise serbest kaldı. Ancak kuyumcu soygunu yeni bir husumete yol açtı. Berber Mehmet Kan iki kez silahlı saldırıya uğradı. 4 Mart 2025 akşamı saat 21.15 sıralarında bir müşterisini tıraş eden Kan, yüzleri maskeli 2 kişinin silahlarında çıkan kurşunların hedefi oldu ve can verdi.

(Soldan sağa) Çetin Doğru, Diyar Ertuğrul, Mehmet Kan ve Ömer Akbay.

KAFENİN İÇİ VE DIŞINDA TAKİP

12 Nisan 2025 günü saat 20.07 sıralarında, Ümraniye Tatlısu Mahallesi’ndeki Casa De La Hooka’nın önü art arda silah sesleri ile yankılandı. Saldırıya uğrayan isim 4 çocuk babası Çetin Doğru’idi (51). Arkadaşı Hasan İmir’e ait otelin altındaki kafede bir süre, bu kişi ve arkadaşları ile oyun oynayan Çetin Doğru, telefonla konuşmak için dışarı çıktığı an, kendisini anbean takip eden biri tetikçi 2 kişinin saldırısına uğradı. Çetin Doğru, Ediz Esercan Aksal’ın silahında çıkan kurşunların hedefi oldu. Motosikleti kullanan kişiyse Altay Köse’ydi. Doğru’yu kafe içinde takip edenler ise Erdem Çerman ile Güngör Taşkın’dı.

(Soldan sağa) Çetin Doğru, Diyar Ertuğrul, Mehmet Kan ve Ömer Akbay.

AĞABEYİNİN KATİLİNİ HAVALİMANINDA ÖLDÜRDÜ

Ekim 2013’te İstanbul Havalimanında İlyas Ugar (30) öldürüldü. Cinayeti 19 yaşındaki Ersin Gözgü’nün işlediği belirlendi. Gözgü, 2006’da öldürülen ağabeyi Rahmetullah Gözgü’nün intikamını almak için Ugar’ı öldürdüğünü ifade etti. Ugar’ı 13 yıl önce öldüren Ersin Gözgü devam eden süreçte Çirkinler çetesinin yöneticisi oldu. Gözgü, öldürdüğü Ugar’ın parasının Ferhat Çolak’ta olduğunu öne sürerek 1 milyon dolar istedi. Gözgü, Çolak’a “Abimin katili İlyas Ugar öldüğünde para vardı. O para sende. O parayı senden alacağız ya da öleceksin” diyerek 1 milyon dolar istedi.

15 milyon haraç isteyen çete Eyüp Sapan'a ait galeriyi kurşunladı.

CİNAYET İÇİN KARŞI BİNADA EV KİRALADILAR

Ömer Akbay geçen yıl 30 Ağustos akşamı, eşi ve çocuğunun gözleri önünde silahlı saldırıya uğradı. Tetiği Botan Taş çekse de, cinayette Mehmet Çelenk’in aktif rol aldığı anlaşıldı. Akbay’a yönelik cinayetin gerisinde ise kanlı bir hesaplaşma çıktı. Casperlar çetesi üyesi Yasin Karagöz 3 Aralık 2024 günü uğradığı silahlı saldırı sonrası öldü. Karagöz’in saldırıya uğradığı esnada Çelenk de hemen yanında bulunuyordu. Karagöz’ü; Ömer Akbay’ın kardeşi Murat Akbay’ın öldürdüğü anlaşıldı. Daltonlar çetesine mensup olmakla suçlanan Akbay kardeşlerden 3’ü tutuklanırken Ömer Akbay ise İstanbul Esenler’den Sakarya Karasu’ya taşıdı. Casperlar ile ortak hareket eden Çirkinler çetesinin yöneticisi Hüseyin Kaan Akkuş, Akbay’ın taşındığı evin karşısında bir ev kiralanmasını sağladı. Bu süreçte, lise arkadaşı Alihan Namaz’ı görevlendiren Akkuş, anılan eve çete üyelerini yerleştirdi. Akbay; çete üyesi Doğukan Murat Aydın, Furkan Bilgi ve Umut Dorceylan tarafından takip edildi. Geçen 30 Ağustos akşamı da öldürüldü.

Ömer Akbay cinayetinde Mehmet Çelenk aktif rol oynadı.

67 KİŞİ ŞİKÂYETÇİ KONUMDA

Dosyada 67 kişi şikâyetçi konumda. Bu kişilerin önemli bir bölümü, haraç istenenler. Çete üyeleri, Değişim Makine’nin sahibi Suat Özbey’den 3 milyon lira haraç istedi. Bir süre sonra tehdit edilen Özbey’den istenen haraç miktarı 10 milyon liraya çıkarıldı. Çete ile ilişkili olduğu değerlendirilen Recep Demir, Özbey’i Kızıl Elma Ocakları Teknoloji ve Bilim Hareketi adındaki bir yere çağırdı. Demir, anılan yerde Özbey’e “Ölmek istemiyorsan bu parayı bana getir bir an önce ver” diyerek tehdit etti.

Daltonlar, Casperlar çetesine ait otele el bombası attı.

TEKEL CİNAYETİ SANIĞININ YEĞENİNDE 20 MİLYON İSTEDİLER

Esenyurt’ta tekel bayisinde iki kişiyi öldüren Tarık Özer’in yakınlarında Murat Özer ile Fırat Özer’in işlettiği Asafoğlu İnşaat Yapı Malzemeleri de çetenin haraç almak için hedefe koyduğu yerler arasında yer aldı. Çete üyeleri Murat Özer’e gönderdikleri mesajların birinde “Milletin hakkını yemişsin, bize de 20 milyon olan hakkımızı vereceksin” ifadelerini kullandı. İş yerine silahlı saldırı girişiminde bulunuldu.

300 BİN EURO İSTEDİKLERİ BETONCUNUN MİKSERİNİ KURŞUNLADILAR

Casperlar çetesi, Beykoz Çengeldere’de bulunan Demirtaş Beton’un sahiplerinden Hakan Demirtaş’tan 300 bin Euro haraç istedi. İstedikleri parayı alamayan çete üyeleri şirkete ait bir mikseri 17 Eylül günü kurşunladı. Küçükçekmece Halkalı’da bulunan ve Ali Yılmaz Toran, Kaan Kızılarslan, Muhammed Ali Kızılarslan ile Cafer Oğuz’un ortağı olduğu Toranlar Gayrimenkul da çetenin hedefindeki yerler arasında yer aldı. Anılan iş yerinin kurşunlanmasından önce firari konumdaki Zeynel Abidin Şayir 6 milyon lira istedi. Mücahit Bayazıt’a ait Muaffle Waffle da yine Zeynel Abidin Şayir’in tehditleri sonrası kurşunlandı.

ÜNLÜ İSMİN MAĞAZASINA ‘HARAÇ’ KURŞUNU

Bir dizi soruşturma adı yer alan Ersan Diamond’ın sahibi Ersan Gülmez’in de çetenin haraç istediği kişiler arasında yer aldı. Gülmez, geçen 4 Kasım’da verdiği ifadede kendisini “Gaddar” olarak tanıtan bir kişinin, kendisine “Sana 10 milyon TL ceza kestik. Parayı vermezsen Teşvikiye’deki dükkanını açtırmayız seni ve aileni öldürürüz” dediğini ifade etti. Bu ifadeden 3 gün sonra ise Gülmez’in iş yeri kurşunlandı.

4 GALERİCİDEN 150 MİLYON İSTEDİLER

Bakırköy’de bulunan AKN Oto’nun sahibi Akın Yılmaz’dan 15 milyon TL haraç isteyen çete, “Sana 15 milyon ceza kestik” diyerek tehdit ettikleri Eyüp Sapan’ın Florya’da bulunan Vintage Motors adındaki galerisini geçen 25 Kasım gecesi kurşunlattı. Ataşehir’de bulunan Prestij Motorlu Araçlar’ın sahibi Mustafa Sarıoğlu’nu arayan çete üyesi bu kişiyi, “Ben Çirkinler, sokaktan duydum ki, bu Şahin gitmiş, kasası senmişsin, 2 Milyon Euro paramıza hazırla” diyerek tehdit etti. Çete üyesinin kaçtığını ifade ettiği Şahin Çolak, çok sayıda kişiyi dolandırarak sırra kadem basmıştı. Çolak’a ait S Class adındaki oto galeri ile dayısı Mustafa Sarıoğlu’na ait galeriler Şapkalılar çetesi tarafından kurşunlanmıştı. Ataşehir’de bulunan Saylamlar Motorlu Araçlar’ın sahiplerinden Serkan Saylam da Casperlar çetesi tarafından tehdit edilen bir diğer isim oldu. Yurt dışı numaralardan aranan Saylam’dan 25 milyon TL istendi. Bu arada kendisini “Casper Gaddar” olarak tanıtan kişinin Ahmet Ataoğlu olduğu belirlendi. Çete üyeleri Ali Rıza Kocaer’in işletmeciliğini yaptığı Cağaloğlu Hamamını geçen 19 Mayıs’ta kurşunladı.

FIRINCIYA “20 MİLYON HAZIRLA” TEHDİDİ

Çete, Bağcılar’da 3 şubesi olan Güneli Fırın’ın sahibi Emrullah Arıcı’dan haraç olarak 20 milyon istedi. Arıcı’ya gönderilen tehdit mesajlarının birinde “20 milyon hazırla. Yoksa tüm dükkanların taranır” denildi.

Beylikdüzü’ndeki Balkon Cafe’nin sahibi Kemal Üneş de çetenin haraç almak için hedefe koyduğu isimler arasında yer aldı. Çete üyeleri, “Sokak hakkı” adı altında Üneş’ten 5 milyon istedi. Üneş, parayı vermemesi halinde ise “Parayı vereceksin. Vermezsen kardeşlerinin mezarını görürsün” denilerek tehdit edildi.

Parayı vermeyen Üneş'in kafesi kurşunlandı.

HARAÇ İSTENEN DİŞÇİYE ZARF İÇİNDE KURŞUN

Küçükçekmece’de bulunan Lema Dental Diş Kliniği’nin sahibi Onur Akkılıç da, çete tarafından tehdit edilen bir diğer isim oldu. 20 Haziran 2025 akşamı, sekreteri Akkılıç’a, üzerinde adının yazılı olduğu bir zarf teslim etti. Zarfı açan Akkılıç, içinde küçük bir tahta kutu olduğunu gördü. Kutunun içinde ise bir mermi ile bir not bulunuyordu. Notta “İşine gücüne zarar getirme. Seni arayacağım” yazılıydı. Anılan mermiyi, haraç isteyen Zeynel Abidin Şayir olduğu belirlendi. Çete, Bayrampaşa’da bulunan Yorum Evleri Sitesi yönetici Fırat Kınay’dan “sokak hakkı” adı altında haraç istedi. Kınay “10 milyon TL ceza kestik. Yönetimin paralarından vermezsiniz 17 saniye içerisinde havaya uçup öleceksiniz” şeklinde tehdit edildi.