Orhan Kemal’in evi için çağrı! 11 milyona satışa çıkarılmıştı

Türk edebiyatının usta ismi Orhan Kemal'in Cibali'de uzun yıllar yaşadığı ev, 11 milyon liraya satışa çıkarılmıştı. Türkiye Yazarlar Sendikası, evin satın alınarak müzeye dönüştürülmesi çağrısında bulundu.

Türkiye Yazarlar Sendikası tarafından dün Orhan Kemal'in doğum gününde Cibali’de oturduğu ve isminin verildiği sokaktaki evinin önünde anma töreni yapıldı.

"KİTABI BU KADAR BASKIYA ULAŞAN BAŞKA BİR YAZAR YOKTUR"

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sendika yönetiminden Tahir Şirkan, 1970'de hayatını kaybeden Orhan Kemal'in vefatının üzerinden 56 yıl geçtiğini hatırlatarak yazarın edebiyat dünyasındaki önemine dikkat çekti. Şirkan, "Orhan Kemal emekçi halkın yazarıdır. El Kızı romanının 105. baskısı yapıldı. Cumhuriyet öncesinden bugüne kitabı bu kadar baskıya ulaşan başka bir yazar yoktur" ifadelerini kullandı.

"BU EV SATILIĞA ÇIKMIŞTIR VE MÜZE HALİNE GETİRİLMELİDİR"

Şirkan, konuşmasında Orhan Kemal'in Cibali'deki evinin müzeye dönüştürülmesi yönündeki çağrısını yineledi. Şirkan, yazarın yaşamının 12-13 yılını bu evde geçirdiğini ve Türk edebiyatının 30'dan fazla önemli eserini burada kaleme aldığını belirterek yetkililere seslendi.

Şirkan, "Herkese sesleniyorum; Orhan Kemal ömrünün 12-13 yılını Cibali'deki bu evde geçirmiştir. Türk edebiyatının en görkemli 30'dan fazla eserini bu evde yazmıştır. Bu ev satılığa çıkmıştır ve müze haline getirilmelidir. Kendisi 'Cibaliliyim ben' diyor. Cibali Tramvay durağının adının 'Cibali Orhan Kemal Durağı' olması kadar somut, haklı bir talep olabilir mi? Bu talebimizi yerine getirmeyen hangi partiden olursa olsun yetkilileri tekrardan düşünmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

BELGESEL GELİYOR

Diğer yandan Orhan Kemal'in anısına hazırlanan "Cibali'deki Umudun Yazarı Orhan Kemal" isimli belgesel projesi de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Mehmet Geyik'in yaptığı, reji ekibinde ise Gökhan Erten'in yer aldığı yapımda Nur Sürer, Müjdat Gezen, Menderes Samancılar ve Halil Ergün'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim kamera karşısına geçti. Belgeselin ilk olarak festivallerde gösterilmesi planlanıyor.