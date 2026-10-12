Oltaya öyle bir takıldı ki tekne batıyordu: Tam 175 kiloluk dev çıktı

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında ava çıkan balıkçının oltasına 2 metre boyunda dev bir orkinos takıldı. Saros Körfezi'nin derin sularında yakalanan 175 kiloluk dev balık, tekneyi neredeyse batırıyordu.

DERİN SULARDA BÜYÜK MÜCADELE

Enez sahilinden teknesiyle denize açılan balıkçı Talat Hamarat, açık sularda bıraktığı yemli oltaya vuran ağırlıkla büyük bir heyecan yaşadı. Dev balığı yüzeye çekebilmek için uzun süre mücadele veren Hamarat, 2 metrelik orkinosu güverteye ancak büyük bir gayretle çekebildi.

"TEKNEYE ALIRKEN OLDUKÇA ZORLANDIK"

Meslek hayatında ilk defa bu cüssede bir balık tuttuğunu belirten Talat Hamarat, "Açıkta derin sulara yemli olta attık. Böylesini ilk defa tuttuk. Çok büyüktü. Tekneye alırken oldukça zorlandık ama değdi" dedi. Kıyıya ulaştırılan dev orkinos, Enez limanında bulunan yerel bir balıkçı tarafından satın alındı.

(DHA)