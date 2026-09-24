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Halk TV Türkiye Ölen kişinin ehliyetiyle trafiğe çıktı: Çevirmeye takılınca koşarak kaçtı

Ölen kişinin ehliyetiyle trafiğe çıktı: Çevirmeye takılınca koşarak kaçtı

Antalya’da trafik kontrolünde yakalanan otel servis şoförünün, hayatını kaybeden bir kişiye ait ehliyetle araç kullandığı ortaya çıktı. Polislerden kaçmaya çalışan şoför yakalandı.

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Ölen kişinin ehliyetiyle trafiğe çıktı: Çevirmeye takılınca koşarak kaçtı

Antalya'da trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde, bir otel servis şoförünün ehliyetinin hayatını kaybetmiş bir kişiye ait olduğu tespit edildi. Kaçmaya çalışırken yakalanan sürücünün Mehmet Ünal olduğu ve “kasten öldürme” suçundan kesinleşmiş 22 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Manavgat’ın Hasan Fehmi Boztepe Caddesi’nde trafik uygulaması gerçekleştiren Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, bir otel servis aracını durdurarak sürücüsünden ehliyetini göstermesini istedi. Yapılan kontrolde ibraz edilen ehliyetin hayatını kaybetmiş bir kişiye ait olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine araçtan inen sürücü, ekiplerden kaçmaya başladı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Trafik Denetleme Büro Amirliği bünyesindeki Şahin ekibi, kaçan sürücüyü kısa süren takibin ardından yakaladı. Yapılan kimlik sorgusunda sürücünün Mehmet Ünal olduğu belirlendi.

Ölen kişinin ehliyetiyle trafiğe çıktı: Çevirmeye takılınca koşarak kaçtı - Resim : 1

36 yaşındaki Ünal’ın Kayseri’de “kasten öldürme” suçundan 22 yıl 6 ay, “hükümlü ve tutuklunun kaçması” suçundan ise 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve bu nedenle arandığı tespit edildi. Şüphelinin ayrıca “kadına karşı basit yaralama” suçundan da arandığı ortaya çıktı.

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Adliyeye sevk edilen Ünal, tutuklanıp cezaevine gönderildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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