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Halk TV Türkiye Öldüren 19, ölen 18 yaşında! Düğün sonrası arkadaşını bıçaklayarak katletti

Öldüren 19, ölen 18 yaşında! Düğün sonrası arkadaşını bıçaklayarak katletti

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde düğün eğlencesinin ardından çıkan tartışma kanlı bitti. 19 yaşındaki B.B., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı 18 yaşındaki arkadaşı Bulut Akgün’ü bıçaklayarak öldürdü.

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Öldüren 19, ölen 18 yaşında! Düğün sonrası arkadaşını bıçaklayarak katletti

Manisa’da düğün eğlencesinin ardından iki arkadaş arasında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. 19 yaşındaki B.B., henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 18 yaşındaki Bulut Akgün’ü bıçaklayarak katletti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Tırazlar Mahallesi'nde düzenlenen düğün eğlencesinin ardından, 18 yaşındaki Bulut Akgün ile 19 yaşındaki arkadaşı B.B. arasında gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Öldüren 19, ölen 18 yaşında! Düğün sonrası arkadaşını bıçaklayarak katletti - Resim : 1

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AĞIR YARALANAN BULUT HAYATINI KAYBETTİ

Bıçakla ağır yaralanan Bulut Akgün, hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ ADLİ TIP KURUMU'NA GÖTÜRÜLDÜ

Savcının olay yerindeki incelemesini ardından Akgün’ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Şüpheli B.B. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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