Okulların açılacağı gün sağanak sürprizi!

İstanbul'da yeni haftayla birlikte hava yeniden değişiyor. AKOM'un yayımladığı haftalık hava tahminine göre, okulların açılacağı 14 Eylül Pazartesi günü kentte gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

AKOM'un 13 Eylül Pazar günü yayımladığı hava tahmin raporunda, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin kuzey bölgelerinde Balkanlar üzerinden serin ve yağışlı havanın etkili olacağı belirtildi.

Hafta başından itibaren hava sıcaklıklarının 28-30 derece aralığından 4-8 derece düşerek 25 derece civarına gerilemesi bekleniyor. Bununla birlikte aralıklı gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA SICAKLIK 25 DERECEYE DÜŞECEK

Okulların açılacağı 14 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da havanın gök gürültülü sağanak yağmurlu olması bekleniyor. Kentte sıcaklığın en düşük 18, en yüksek 25 derece olacağı tahmin ediliyor.

HAFTANIN DEVAMINDA YAĞIŞ AZALACAK

15 Eylül Salı günü İstanbul'da havanın parçalı bulutlu olması ve yağış beklenmemesi öngörülüyor. Sıcaklıkların 17-26 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

16 Eylül Çarşamba günü yerel yağmurların görülmesi beklenirken, 17-19 Eylül tarihleri arasında ise havanın ağırlıklı olarak parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu günlerde sıcaklıkların 27-28 derece seviyelerine çıkması bekleniyor.

NEM YÜZDE 60-90 ARASINDA

Bugün için İstanbul'da nem oranının yüzde 60-90 arasında olması beklenirken, rüzgarın poyrazdan sert ve aralıklarla kuvvetli esmesi, hızının 10-40 kilometre/saat arasında değişmesi öngörülüyor. Deniz suyu sıcaklığının ise 23 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.