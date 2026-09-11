Eylül yazı ne zaman bitecek? Meteorojiden 'kısmen' müjdeli haber!

Eylül ayının ortasına yaklaşılırken yurt genelinde yazdan kalma hava etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 5 günlük tahmin haritası yağışlı havanın bazı bölgelerde etkisini göstereceğine işaret etti.

YAĞIŞLAR KUZEYDEN GİRİŞ YAPACAK

Meteoroloji’nin 11-15 Eylül tarihlerini kapsayan tahminine göre bugün ve hafta sonu yurdun büyük bölümünde güneşli ve sıcak hava hakim olacak. Ancak pazartesi günü Marmara’nın batısından başlayarak kuzeybatı kesimlerinde yağış ihtimali ortaya çıkıyor.

Salı günü ise yağışlı sistemin etkisini kuzeye doğru genişletmesi bekleniyor. Haritaya göre özellikle Marmara’nın kuzeyi, Karadeniz ve kuzeydoğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilecek.

Buna karşılık yurdun güney ve iç kesimlerinin önemli bölümünde sıcak ve güneşli havanın devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle yağışlı hava, Türkiye genelinde yaz sıcaklarını tamamen sona erdirmeyecek.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlük değerlendirmesine göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık geçecek.

Van’ın doğu kesimlerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği, özellikle iç ve doğu kesimlerde sıcaklıkların artacağı tahmin ediliyor.