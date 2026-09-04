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Halk TV Türkiye Okullarda önlük dönemi başladı: MEB duyurdu işte zorunlu standartlar

Okullarda önlük dönemi başladı: MEB duyurdu işte zorunlu standartlar

MEB, resmi ve özel okullardaki öğretmenlerin önlük standartlarını belirledi. Kadın, erkek ve okul öncesi kademeleri için hazırlanan kılavuzda kumaş içeriğinden cep ölçülerine tüm teknik detaylar ve beden tablosu yayımlandı.

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Okullarda önlük dönemi başladı: MEB duyurdu işte zorunlu standartlar

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), resmî ve özel okul/kurumlarda görev yapan öğretmenlerin kılık-kıyafet uygulamaları kapsamında "Öğretmen Önlüğü Standartları Kılavuzu"nu yayımladı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı başında yayımlanan genelgede önlük kullanımının teşvik edilmesinin ardından, Bakan Yusuf Tekin imzasıyla illere gönderilen "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler" konulu genelge doğrultusunda önlüklerin tasarım, teknik ve dikim parametreleri netleştirildi.

İl millî eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda; kamu hizmetinin ciddiyeti, mesleğin temsiliyeti ve uygulama birliğinin sağlanması adına önlüklerin belirtilen standartlara uygun olması ve sürecin müdürlüklerce takip edilmesi gerektiği bildirildi.

Okullarda önlük dönemi başladı: MEB duyurdu işte zorunlu standartlar - Resim : 1

Hazırlanan kılavuzda kadın, erkek ve anaokulu/okul öncesi kademelerinde görev yapan öğretmenler için belirlenen kumaş, nakış, çıtçıt, dikiş ve beden ölçülerinin tamamı paylaşıldı.

ÖNLÜK KUMAŞININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İlkokul, ortaokul, lise ve anaokulu kademelerinde kullanılacak önlüklerin kumaş yapısına ilişkin ortak teknik kriterler şu şekilde belirlendi:

Önlük Kumaşının Teknik Özellikleri
Parametre Standart Değer / Kriter
Malzeme Türü Alpaka önlük kumaşı
Renk Beyaz
Malzeme İçeriği %75 Polyester %25 Viskon (TS 4739 ve/veya TS EN ISO 1833)
Kumaş Dokusu Bezayağı
Birim Alan Kütlesi 175 g/m² (yüz yetmiş beş gram/metrekare)
Dikiş İpliği %100 polyester, 120 numara
Nakış İpliği %100 polyester

İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE KADEMESİ KADIN ÖĞRETMEN ÖNLÜĞÜ DETAYLARI

Kadın öğretmenler için tasarlanan önlüklerin model ve dikim standartları şu şekilde:

İlkokul, Ortaokul ve Lise Kademesi Kadın Öğretmen Önlüğü Detayları
Yaka Tipi Apaj yaka, içi bez telalı temiz kaplama
Kol Tipi 2 parçadan oluşan reglan tipi (Kol içinde katlama apoleti yer alacaktır)
Cep Sayısı Sol göğüste 1 adet, alt sağ ve solda 2 adet olmak üzere toplam 3 adet
Klikit (Çıtçıt) 10,5 mm paslanmaz / 5 ön kapama, 2 kol manşeti
Yırtmaç Derinliği 4 cm derinlik
Nakış Ebatları Yaka: En 2 cm / Boy 2 cm
Göğüs Cebi: En 7 cm / Boy 7 cm
Sağ Ön Cep: En 8 cm / Boy 10 cm
Sol Ön Cep: En 17 cm / Boy 10 cm
Kadın Öğretmen Önlüğü Beden Tablosu (cm)
Ölçü Alanı S M L XL XXL
Arka Ortadan Boy 97 98 99 100 101
Göğüs 54 56 58 60 62
Yakadan Kol Boyu 74 74 75 75 76
Arka Yırtmaç Boyu 35,5 36 36,5 37 37,5

İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE KADEMESİ ERKEK ÖĞRETMEN ÖNLÜĞÜ DETAYLARI

Erkek öğretmenler için belirlenen model ve dikim ölçüleri şu şekilde:

İlkokul, Ortaokul ve Lise Kademesi Erkek Öğretmen Önlüğü Detayları
Yaka Tipi Apaj yaka, içi bez telalı temiz kaplama
Kol Tipi 2 parçadan oluşan reglan tipi (Kol içinde katlama apoleti yer alacaktır)
Cep Sayısı Sol göğüste 1 adet, alt sağ ve solda 2 adet olmak üzere toplam 3 adet
Klikit (Çıtçıt) 10,5 mm paslanmaz / 5 ön kapama, 2 kol manşeti
Yırtmaç Derinliği 4 cm derinlik
Nakış Ebatları Yaka: En 2 cm / Boy 2 cm
Göğüs Cebi: En 7 cm / Boy 7 cm
Sağ Ön Cep: En 8 cm / Boy 10 cm
Sol Ön Cep: En 17 cm / Boy 10 cm
Erkek Öğretmen Önlüğü Beden Tablosu (cm)
Ölçü Alanı S M L XL XXL
Arka Ortadan Boy 98 99 100 101 102
Göğüs 56 58 60 62 64
Yakadan Kol Boyu 74 75 75 76 77
Arka Yırtmaç Boyu 36 36,5 37 37,5 38

ANAOKULU / OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ ÖNLÜĞÜ STANDARTLARI (KADIN-ERKEK ORTAK)

Okul öncesi kurumlarında görev yapan öğretmenler için hazırlanan önlüklerin özellikleri şu şekilde sıralandı:

Anaokulu / Okul Öncesi Öğretmeni Önlüğü Standartları (Kadın-Erkek Ortak)
Tasarım / Teknik Alan Standart Değer ve Açıklama
Model Tipi Askılı, arkadan çapraz geçişli / bağlamalı pratik koruyucu model
Cep Sayısı ve Düzeni Sol göğüste 1 adet + Ön gövdede geniş kanguru cep olmak üzere toplam 2 adet
Dikiş Standardı Etek, yaka ve kol kenarları overlok ile temizlenip 1 cm'den kıvrılarak cima dikişi ile dikilecektir.
Nakış ve Baskı Ebatları Göğüs Cebi MEB Logosu: En 7 cm / Boy 7 cm
Kanguru Cep Figür Nakışı: En 13,7 cm / Boy 13 cm
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Öğretmen Okul
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