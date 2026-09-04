Okullarda önlük dönemi başladı: MEB duyurdu işte zorunlu standartlar

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), resmî ve özel okul/kurumlarda görev yapan öğretmenlerin kılık-kıyafet uygulamaları kapsamında "Öğretmen Önlüğü Standartları Kılavuzu"nu yayımladı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı başında yayımlanan genelgede önlük kullanımının teşvik edilmesinin ardından, Bakan Yusuf Tekin imzasıyla illere gönderilen "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler" konulu genelge doğrultusunda önlüklerin tasarım, teknik ve dikim parametreleri netleştirildi.

İl millî eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda; kamu hizmetinin ciddiyeti, mesleğin temsiliyeti ve uygulama birliğinin sağlanması adına önlüklerin belirtilen standartlara uygun olması ve sürecin müdürlüklerce takip edilmesi gerektiği bildirildi.

Hazırlanan kılavuzda kadın, erkek ve anaokulu/okul öncesi kademelerinde görev yapan öğretmenler için belirlenen kumaş, nakış, çıtçıt, dikiş ve beden ölçülerinin tamamı paylaşıldı.

ÖNLÜK KUMAŞININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İlkokul, ortaokul, lise ve anaokulu kademelerinde kullanılacak önlüklerin kumaş yapısına ilişkin ortak teknik kriterler şu şekilde belirlendi: