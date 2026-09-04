Okullarda önlük dönemi başladı: MEB duyurdu işte zorunlu standartlar

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), resmî ve özel okul/kurumlarda görev yapan öğretmenlerin kılık-kıyafet uygulamaları kapsamında "Öğretmen Önlüğü Standartları Kılavuzu"nu yayımladı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı başında yayımlanan genelgede önlük kullanımının teşvik edilmesinin ardından, Bakan Yusuf Tekin imzasıyla illere gönderilen "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler" konulu genelge doğrultusunda önlüklerin tasarım, teknik ve dikim parametreleri netleştirildi.
İl millî eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda; kamu hizmetinin ciddiyeti, mesleğin temsiliyeti ve uygulama birliğinin sağlanması adına önlüklerin belirtilen standartlara uygun olması ve sürecin müdürlüklerce takip edilmesi gerektiği bildirildi.
Hazırlanan kılavuzda kadın, erkek ve anaokulu/okul öncesi kademelerinde görev yapan öğretmenler için belirlenen kumaş, nakış, çıtçıt, dikiş ve beden ölçülerinin tamamı paylaşıldı.
ÖNLÜK KUMAŞININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ
İlkokul, ortaokul, lise ve anaokulu kademelerinde kullanılacak önlüklerin kumaş yapısına ilişkin ortak teknik kriterler şu şekilde belirlendi:
|Önlük Kumaşının Teknik Özellikleri
|Parametre
|Standart Değer / Kriter
|Malzeme Türü
|Alpaka önlük kumaşı
|Renk
| Beyaz
|Malzeme İçeriği
|%75 Polyester %25 Viskon (TS 4739 ve/veya TS EN ISO 1833)
|Kumaş Dokusu
|Bezayağı
|Birim Alan Kütlesi
|175 g/m² (yüz yetmiş beş gram/metrekare)
|Dikiş İpliği
|%100 polyester, 120 numara
|Nakış İpliği
|%100 polyester
İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE KADEMESİ KADIN ÖĞRETMEN ÖNLÜĞÜ DETAYLARI
Kadın öğretmenler için tasarlanan önlüklerin model ve dikim standartları şu şekilde:
|İlkokul, Ortaokul ve Lise Kademesi Kadın Öğretmen Önlüğü Detayları
|Yaka Tipi
|Apaj yaka, içi bez telalı temiz kaplama
|Kol Tipi
|2 parçadan oluşan reglan tipi (Kol içinde katlama apoleti yer alacaktır)
|Cep Sayısı
|Sol göğüste 1 adet, alt sağ ve solda 2 adet olmak üzere toplam 3 adet
|Klikit (Çıtçıt)
|10,5 mm paslanmaz / 5 ön kapama, 2 kol manşeti
|Yırtmaç Derinliği
|4 cm derinlik
|Nakış Ebatları
|• Yaka: En 2 cm / Boy 2 cm
• Göğüs Cebi: En 7 cm / Boy 7 cm
• Sağ Ön Cep: En 8 cm / Boy 10 cm
• Sol Ön Cep: En 17 cm / Boy 10 cm
|Kadın Öğretmen Önlüğü Beden Tablosu (cm)
|Ölçü Alanı
|S
|M
|L
|XL
|XXL
|Arka Ortadan Boy
|97
|98
|99
|100
|101
|Göğüs
|54
|56
|58
|60
|62
|Yakadan Kol Boyu
|74
|74
|75
|75
|76
|Arka Yırtmaç Boyu
|35,5
|36
|36,5
|37
|37,5
İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE KADEMESİ ERKEK ÖĞRETMEN ÖNLÜĞÜ DETAYLARI
Erkek öğretmenler için belirlenen model ve dikim ölçüleri şu şekilde:
|İlkokul, Ortaokul ve Lise Kademesi Erkek Öğretmen Önlüğü Detayları
|Yaka Tipi
|Apaj yaka, içi bez telalı temiz kaplama
|Kol Tipi
|2 parçadan oluşan reglan tipi (Kol içinde katlama apoleti yer alacaktır)
|Cep Sayısı
|Sol göğüste 1 adet, alt sağ ve solda 2 adet olmak üzere toplam 3 adet
|Klikit (Çıtçıt)
|10,5 mm paslanmaz / 5 ön kapama, 2 kol manşeti
|Yırtmaç Derinliği
|4 cm derinlik
|Nakış Ebatları
|• Yaka: En 2 cm / Boy 2 cm
• Göğüs Cebi: En 7 cm / Boy 7 cm
• Sağ Ön Cep: En 8 cm / Boy 10 cm
• Sol Ön Cep: En 17 cm / Boy 10 cm
|Erkek Öğretmen Önlüğü Beden Tablosu (cm)
|Ölçü Alanı
|S
|M
|L
|XL
|XXL
|Arka Ortadan Boy
|98
|99
|100
|101
|102
|Göğüs
|56
|58
|60
|62
|64
|Yakadan Kol Boyu
|74
|75
|75
|76
|77
|Arka Yırtmaç Boyu
|36
|36,5
|37
|37,5
|38
ANAOKULU / OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ ÖNLÜĞÜ STANDARTLARI (KADIN-ERKEK ORTAK)
Okul öncesi kurumlarında görev yapan öğretmenler için hazırlanan önlüklerin özellikleri şu şekilde sıralandı:
|Anaokulu / Okul Öncesi Öğretmeni Önlüğü Standartları (Kadın-Erkek Ortak)
|Tasarım / Teknik Alan
|Standart Değer ve Açıklama
|Model Tipi
|Askılı, arkadan çapraz geçişli / bağlamalı pratik koruyucu model
|Cep Sayısı ve Düzeni
|Sol göğüste 1 adet + Ön gövdede geniş kanguru cep olmak üzere toplam 2 adet
|Dikiş Standardı
|Etek, yaka ve kol kenarları overlok ile temizlenip 1 cm'den kıvrılarak cima dikişi ile dikilecektir.
|Nakış ve Baskı Ebatları
|• Göğüs Cebi MEB Logosu: En 7 cm / Boy 7 cm
• Kanguru Cep Figür Nakışı: En 13,7 cm / Boy 13 cm