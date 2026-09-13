Okullar yeni dönem kuralları ile açılıyor: İşte alınan son önlemler

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül tarihinde başlıyor. Türkiye genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen için ilk ders zili çalarken, 81 ilde öğrencilerin güvenliği için tedbirler devreye sokuldu.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında 81 il genelindeki 21 bin 103 okulda 6 bin 105 ekip görevlendirildi. Tüm illerde valilikler başkanlığında yapılan güvenlik toplantılarıyla asayiş, denetim ve trafik önlemleri planlandı. Söz konusu planlamalara, geçen dönem Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarının ardından artırılan güvenlik prosedürleri de ilave edilerek koruma tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı.

İSTANBUL’DA İLK GÜN DERS SAATLERİ DEĞİŞTİ

İstanbul Valiliği, ilk gün yaşanabilecek trafik yoğunluğunun önüne geçmek amacıyla kent genelinde eğitim öğretim saatlerini 14 Eylül Pazartesi gününe özel olarak 10.00 – 15.00 arasında uygulayacak. Okul saatleri salı gününden itibaren normale dönecek. Kentte pazartesi günü 06.00 – 16.00 saatleri arasında toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.

İSTANBUL'DAKİ OKULLARDA GÜVENLİK

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanındaki 719 noktada 1.276 ekiple güvenlik önlemleri alınacak. Şehir genelindeki uygulamalar şu tedbirleri kapsıyor:

239 okulda 229 Okul Kolluk Görevlisi, 2 bin 620 okulda 470 Eğitim Koordinasyon Görevlisi ve 39 ilçede 45 Mobil Okul Timi (MOT) görev yapacak. Okul giriş-çıkış saatlerinde ise 1.493 okulda 578 ekip hazır bulunacak.

İstanbul Valiliği tarafından temin edilen dedektörler okullara dağıtıldı, riskli anlarda arama ve kontroller sağlanacak.

Emniyet birimleri tarafından eğitilen 3 bin 13 bahçe görevlisi göreve başlarken, okul çevrelerinde ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara yönelik asayiş denetimleri yürütülecek.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri okul kantinlerini denetleyecek. Trafik Şube Müdürlüğü ve Trafik Jandarması ekipleri ise 14-25 Eylül tarihleri arasında 499 noktada 890 personelle okul servislerine yönelik incelemelerini sürdürecek.

2026-2027 MEB ÇALIŞMA TAKVİMİ

14 Eylül 2026: Ders başı / 1. Dönem başlangıcı

16 Kasım 2026: Birinci dönem ara tatili

25 Ocak 2027: Yarıyıl (sömestir) tatili

8 Şubat 2027: İkinci dönem başlangıcı

8 Mart 2027: İkinci dönem ara tatili

25 Haziran 2027: Eğitim öğretim yılının tamamlanması