Okul müdürü duyurdu, tepki geldi: MHP yöneticileri sınıflara girdi

Konya'da AKP Halkapınar İlçe Başkanlığı, yetkisi olmadığı halde ilçedeki üç okulu “denetlediğini” duyurmuş, tepkilerin ardından paylaşımı değiştirmişti. Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi'nde MHP yöneticilerinin sınıflara girerek öğrencilerle temas kurduğu ziyarete de tepki geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ve beraberindeki parti yöneticilerinin gerçekleştirdiği ziyaret, "Okul, siyasi partilerin faaliyet alanı değildir" sözleriyle Meclis gündemine taşındı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ile MHP Ankara il ve ilçe yöneticileri, Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi'ni ziyaret etti. Ziyarette parti yöneticilerinin sınıflara girdiği belirtildi.

Okul Müdürü Turan Özyıldırım, ziyareti sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Birgün'ün haberine göre Özyıldırım paylaşımında, "Okul Müdürümüz Turan Özyıldırım'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette eğitim, gençlik, akademik başarı ve Türkiye'nin geleceği üzerine değerlendirmelerde bulunuldu" ifadelerine yer verdi.

Ziyarete Karakaya'nın yanı sıra MHP Ankara İl Başkan Yardımcıları Hamza Mert Demiroğlu ve Kemal Doğan ile MHP Çankaya ilçe yöneticilerinin de katıldığı bildirildi.

ZİYARET MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI

MHP yöneticilerinin okul ziyareti, YENİ Parti Milletvekili Suat Özçağdaş tarafından Meclis gündemine taşındı.

Özçağdaş, "Okul, siyasi partilerin faaliyet alanı değildir" diyerek, milletvekilleri ve parti yöneticilerinin okulları ziyaret etmesiyle sınıflara girerek öğrencilerle temas kurmasının farklı olduğunu ifade etti.

Özçağdaş, siyasi parti yöneticilerinin öğrencilerle doğrudan temas kurduğu ziyaretlerin siyasi mesajların taşınabileceği bir faaliyete dönüşmemesi gerektiğini belirterek, kamuya ait eğitim kurumlarının hangi amaçlarla ve kimlere açıldığının açıklanması gerektiğini söyledi.

"DİĞER SİYASİ PARTİLERE DE AYNI İMKAN TANINACAK MI?"

Özçağdaş, MHP yöneticilerinin okulda sınıflara kadar girebilmesine ilişkin şu soruları yöneltti:

"Bir siyasi partinin genel başkan yardımcısı ve milletvekilleri bir okula gidip yalnızca okul yönetimini ziyaret etmekle kalmayarak sınıflara kadar girebiliyorsa aynı imkan neden diğer siyasi partilere de eşit biçimde tanınmaktadır?

Biz aynı okula giderek öğrencilerle sınıflarında görüşmek istesek, bize de aynı izin verilecek midir?

Yoksa kamu okullarının kapıları bazı siyasi aktörlere açılırken bazılarına kapalı mı tutulmaktadır?"