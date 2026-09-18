Deniz Yavuzyılmaz "AKP’nin gizlediği" açıklamayı paylaştı: Çin Türkiye’den bunu istedi

YENİ Partili Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye'nin Çin menşeli otomobillere yönelik ek vergiler nedeniyle DTÖ'de kaybettiği davanın ardından Çin Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı resmi açıklamayı gündeme taşıdı. Çin, Türkiye'nin DTÖ kurallarını ihlal ettiğini belirterek söz konusu tedbirlerin en kısa sürede düzeltilmesini istedi.

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye ile Çin arasında otomobillere uygulanan ek vergiler nedeniyle yaşanan DTÖ uyuşmazlığında yeni bir gelişmeyi kamuoyunun gündemine taşıdı.

Yavuzyılmaz, Çin Ticaret Bakanlığı'nın 28 Temmuz 2026 tarihinde yaptığı resmi açıklamayı paylaşarak, açıklamanın AKP iktidarı tarafından kamuoyundan gizlendiğini söyledi.

Çin Ticaret Bakanlığı, Dünya Ticaret Örgütü panelinin Çin'in iddialarını haklı bulduğunu ve Türkiye'nin dava konusu yaptığı tedbirlerin DTÖ kurallarına aykırı olduğuna hükmettiğini bildirdi.

Çin tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin uyguladığı ek gümrük vergileri nedeniyle çok taraflı ticaret kurallarının ihlal edildiği savunuldu. Bakanlık ayrıca Türkiye'ye, DTÖ panelinin kararına saygı göstermesi ve kurallara aykırı olduğu belirtilen tedbirleri en kısa sürede düzeltmesi çağrısında bulundu.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasını paylaşan Yavuzyılmaz, gelişmeyi "AKP'nin gizlediği Çin'in resmi açıklaması" ifadeleriyle duyurdu.

Yavuzyılmaz, Türkiye'nin DTÖ'deki dava nedeniyle zor durumda kaldığını savunarak Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu'ya tepki gösterdi.

Milletvekili, paylaşımında iki bakana yönelik istifa çağrısında da bulundu.

Yavuzyılmaz, Çin tarafının açıklamasındaki ifadeleri aktararak Türkiye'nin ek gümrük vergileri nedeniyle uluslararası ticaret kurallarını ihlal ettiğinin belirtildiğini vurguladı.

AÇIKLAMADA NE DENİLİYOR?

Çin Ticaret Bakanlığı'nın 28 Temmuz tarihli açıklamasında, DTÖ panelinin Çin'in iddialarını desteklediği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin dava konusu tedbirlerinin DTÖ kurallarıyla uyumsuz olduğuna hükmedildiği ifade edildi. Çin tarafı kararın ardından Türkiye'ye söz konusu uygulamaları düzeltmesi yönünde çağrı yaptı.

Çin Ticaret Bakanlığı ayrıca Türkiye'nin uyguladığı ek vergilerin ticari ilişkilere zarar verdiğini savundu ve Ankara'dan panel kararının gereğini yerine getirmesini istedi.