Çin otomobilinde politika duvara tosladı: Yavuzyılmaz’dan Bakan Bolat’a istifa çağrısı

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Çin menşeli otomobillere yönelik ek vergiler ve BYD'ye sağlandığını belirttiği vergi avantajları üzerinden Ticaret Bakanlığı'nı eleştirdi.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2023'ten itibaren Çin menşeli otomobillerin Türkiye'de daha düşük fiyatlarla satılmasını engellemek amacıyla araç başına 8 bin 500 dolara kadar ek vergi uygulandığını belirtti. Söz konusu düzenlemenin gerekçesinin yerli otomotiv sanayisine koruma sağlamak olduğunu ifade eden Yavuzyılmaz, uygulamanın hedeflenen sonucu vermediğini savundu.

Yavuzyılmaz, 2025 yılına gelindiğinde ek vergi kapsamındaki Çin menşeli araçların satışlarının ciddi biçimde gerilediğini, buna karşın yerli üreticiler açısından beklenen koruyucu etkinin ortaya çıkmadığını belirtti.

Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü nezdinde kaybettiği davaya ilişkin panel raporunun 51. sayfasına da atıfta bulunan Yavuzyılmaz, Çinli markaların satışlarındaki düşüşün ardından piyasada oluşan boşluğun yerli otomobiller tarafından değil, başka ülkelerden ithal edilen araçlarla doldurulduğunu belirtti.

Yavuzyılmaz, bu araçların bir bölümünün ek vergiye tabi olmayan ancak daha yüksek fiyatlı modeller olduğunu savunarak, uygulamanın tüketicinin uygun fiyatlı otomobile erişimini de zorlaştırdığını ifade etti.

BYD ÜZERİNDEN YENİ ELEŞTİRİ

Yavuzyılmaz'ın açıklamasındaki bir diğer başlık ise Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD oldu.

Yavuzyılmaz, Türkiye'de yatırım yapması karşılığında BYD'ye önemli vergi avantajları sağlandığını iddia ederek, şirketin Türkiye'deki elektrikli otomobil pazarında kısa sürede yüksek satış rakamlarına ulaştığını belirtti. Buna karşın şirketin bugüne kadar Türkiye'de yatırım gerçekleştirmediğini aktardı.

Yavuzyılmaz, Çin'den Türkiye'ye yapılan otomobil ithalatındaki değişimi de açıklamasına dahil etti. Verdiği rakamlara göre Çin'den yapılan otomobil ithalatı 2022'de 182 milyon dolar seviyesindeyken, 2025'te 1 milyar 759 milyon dolara yükseldi.

Bu rakamın yaklaşık 9,6 katlık artış anlamına geldiğini belirten Yavuzyılmaz, artışta BYD kaynaklı elektrikli otomobil ithalatının da etkili olduğunu savundu.

“YERLİ ÜRETİCİ KORUNAMADI”

Yavuzyılmaz, hükümetin Çin menşeli otomobillere yönelik politikasını “k05uma” amacı taşıyan bir yaklaşım olarak nitelendirirken, uygulamanın sonucunda yerli üreticilerin korunamadığını ve kamu açısından vergi kaybı oluştuğunu ileri sürdü.

Yavuzyılmaz'a göre uygulamalar aynı zamanda vatandaşların daha uygun fiyatlı otomobillere erişimini sınırlandırdı.

Açıklamasının sonunda Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a yönelik istifa çağrısı yapan Yavuzyılmaz, "Bu beceriksizliğe sebep olan Ticaret Bakanı Ömer Bolat derhal istifa etmelidir" dedi.