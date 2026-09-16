Okul kantinlerindeki tostlarda yeni dönem! Yasak geldi kullanamayacaklar

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinlerinde yeni kurallar uygulanmaya başladı. Millî Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının iş birliğinde hazırlanan düzenlemeyle öğrencilerin daha sağlıklı gıdalara ulaşması amaçlanıyor.

ERİTME PEYNİR YASAKLANDI

NTV'nin haberine göre; yeni dönemin dikkat çeken yasaklarından biri tostlarda kullanılan peynire yönelik oldu. Kantinlerde hazırlanan tost ve sandviçlerde eritme peynir kullanılması yasaklandı.

Tostların içine en az 20 gram peynir konulması zorunlu olacak. Böylece düşük miktarda peynir kullanılarak hazırlanan ürünlerin satışının önüne geçilmesi hedefleniyor.

ÇOK SAYIDA ÜRÜN RAFLARDAN KALDIRILDI

Yeni kurallara göre gazlı ve kolalı içecekler, enerji içecekleri, cipsler ve yağda kızartılan yiyecekler kantinlerde satılamayacak. Şekerlemeler, çikolatalar, gofretler, kremalı veya çikolata dolgulu kek ve bisküviler de yasak kapsamında olacak.

Hamurlu ve şerbetli tatlılar, çiğ köfte ve yapay tatlandırıcı içeren ürünlerin satışına da izin verilmeyecek. Ambalajlı ürünlerin ise 200 kaloriyi aşmaması gerekecek.

675 ÜRÜNE ONAY

Yaklaşık 18 milyon öğrenciyi ilgilendiren ‘Okul Gıdası Logosu’ uygulaması da hayata geçirildi. Şeker, tuz ve yağ oranları belirlenen sınırları aşmayan 675 ürün, ilk etapta logolu ambalajlarıyla kantin raflarında yer alacak.

Kantinlerde taze sebze ve meyve, en fazla 30 gramlık kuru meyve ve tuzsuz kuruyemiş paketleri, süt, yoğurt, ayran, peynir, haşlanmış yumurta ve tam buğday ekmeği satılabilecek. Ambalajlı su, doğal mineralli su ve şekersiz sakızlar da izin verilen ürünler arasında bulunuyor.

TOST AYRAN 130 LİRA

İstanbul Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, kantin ürünlerine yeni eğitim öğretim yılında ortalama yüzde 6,2 zam yapıldığını açıkladı. Geçen dönem 90 liraya satılan tostun fiyatı 100 liraya yükseldi. Bir tost ile ayranın toplam fiyatı ise 130 liraya ulaştı.

Osmanoğlu, “Çocukların beslenmesi için elimizden gelen fedakârlığı yapıyoruz.” dedi.

Yeni tarifeye göre simit 30, açma ve poğaça 35, tavuk döner ise 145 liradan satılacak. Yarım litre suyun fiyatı 15, çayın fiyatı 25 lira olacak.

Soğuk sandviçlerin fiyatı 100 ile 125 lira arasında değişecek. Hamburger 160 liradan, ekmek arası köfte ve et dürüm ise 180 liradan satışa sunulacak.

ÜÇ ÇEŞİT YEMEK 245 LİRA

Bazı okullarda tabldot şeklinde verilen üç çeşit yemeğin fiyatı 245, dört çeşit yemeğin fiyatı ise 285 lira olarak belirlendi. Her okul günü tost ve ayran alan bir öğrencinin haftalık kantin masrafı 650 lirayı bulacak.

Veliler, sağlıksız atıştırmalıklara yönelik yasakları desteklerken çocukların beslenme çantalarının evde hazırlanmasının daha ekonomik olacağını belirtiyor.